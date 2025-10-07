صور فضائية إماراتية تكشف جمال معالم البلاد بدقة غير مسبوقة

تشمل أنظمة القمر المبتكرة وحدة دفع كهربائية متطورة، ونظام ملاحة يعتمد على تتبع النجوم بدقة مترية، ومعدلات نقل بيانات أسرع بأربع مرات من الأجيال السابقة. كما أن جدولة ومعالجة البيانات على متنه تسمح بتسليم الصور في غضون ساعتين من التقاطها، أي بزيادة في الكفاءة بمقدار عشرة أضعاف. هذه القدرات تجعل إم بي زد سات أداة قوية لمراقبة التغيرات البيئية، وإدارة البنية التحتية، ودعم عمليات الإغاثة في الكوارث.