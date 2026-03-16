"صورة عائلية": جائزة إماراتية لتوثيق قيم الترابط بين الأجيال

في سياق اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تماسك المجتمع وترسيخ قيم الترابط بين أفراد العائلة المتزامن مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة"، فتحت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع المختبر الإبداعي، باب المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي "جائزة صورة عائلية" التي تدعو أفراد المجتمع في الإمارات إلى توثيق لحظات أصيلة تعكس عمق العلاقات الأسرية وتعبّر عن دفء الحياة العائلية وتنوعها. ويأتي إطلاق "عام الأسرة" في إطار توجه وطني يسلّط الضوء على دور العائلة بوصفها أساس تماسك المجتمع واستقراره، من خلال مبادرات وبرامج مجتمعية وثقافية تعزز العلاقات بين الأجيال وتدعم التوازن بين الحياة العملية والعائلية، إلى جانب تشجيع المبادرات التي ترسخ قيم الترابط والتكافل في المجتمع.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: “نسعى من خلال جائزة صورة عائلية إلى حث مختلف فئات المجتمع على التعبير عن رؤيتهم ومشاركة قصص تعكس القيم التي تجمعنا”.

ودعت الجهات المنظمة المصورين المحترفين والهواة، إضافة إلى صناع المحتوى وأفراد المجتمع، إلى المشاركة في المسابقة عبر رفع صورهم من خلال الموقع الرسمي لمجالس أبوظبي، وذلك بالدخول إلى منصة المسابقة وتعبئة نموذج المشاركة وإرفاق الصورة وفق الشروط المحددة عبر الموقع الإلكتروني:

www.abudhabimajalis.ae ويستمر استقبال المشاركات عبر المنصة الإلكترونية حتى 29 مايو 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 15 يونيو 2026. كما ستُعرض الأعمال المختارة إلى جانب الصور الفائزة ضمن معرض فني يقام خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026، في خطوة تهدف إلى الاحتفاء بالإبداع والمشاركة المجتمعية وتسليط الضوء على اللحظات العائلية التي تشكّل جزءاً من الذاكرة الاجتماعية للدولة.

من جانبها تحث سلوى الحضرمي رئيس قسم المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي المصورين وصناع المحتوى الإبداعي الناشئين وأفراد مجتمع المواهب الإبداعية إلى المشاركة في هذه المبادرة وطرح رؤاهم الخاصة لاثراء المشهد الأسري في الامارات.