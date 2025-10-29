صوت المرأة في القيادة: قصص إلهام من سيدات تحدين الخوف وصنعن النجاح في الإمارات

خشية أن تُحرم من مكان في برنامج دراسات عليا في التمريض، اختارت بيرس في بداية مسيرتها المهنية ألا تفصح عن كونها أماً لطفلة صغيرة. وإصراراً منها على مواصلة تعليمها، اصطحبت ابنتها البالغة من العمر عامين إلى دار التمريض حيث كانت تعمل. وبالتعاون مع زملائها في الصف، وضعت جدولاً لتقاسم مهام رعاية الطفلة إذ كانت ابنتها تنام على السرير الفردي في الغرفة، بينما كانت بيرس تنام على الأرض.