صوتها يبقى شاباً... وكذلك وجهها: فيروز وحكمة السنوات الجميلة

عندما شوهدت المطربة اللبنانية الأسطورية فيروز، المنعزلة، في جنازة ابنها الشهر الماضي، فاجأ ظهورها جمهورها. ورغم حزنها على فراقها، لم يسع الناس إلا أن يلاحظوا بشرتها الصافية الخالية من العيوب في سن التسعين. أثار هذا جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول سرّ شبابها، حيث أشار الكثيرون إلى أن ابتعادها عن الأضواء وسلامها الداخلي هما ما ساعداها على أن تبدو أصغر سناً بكثير مما هي عليه في الواقع.

لكن هل هذه التكهنات الشائعة صحيحة؟ هل يمكن للبشرة حقًا الحفاظ على شبابها حتى سن التسعين دون تدخل تجميلي؟ الإجابة المختصرة هي نعم.

ومع ذلك، أوضحت الدكتورة سارة إياكوفو، أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى قطينة التخصصي، أن هذا الأمر، وإن كان واردًا، إلا أنه نادر جدًا. وقالت: "نسبة قليلة من الناس يتقدمون في السن بشكل أبطأ، نتيجةً لمجموعة من العوامل الوراثية الاستثنائية، والعادات الصحية للعناية بالبشرة، وتقليل التعرض لأشعة الشمس، واتباع نمط حياة صحي بشكل عام. في مثل هذه الحالات، يحتفظ الجلد بتماسكه وتناسق لونه، مع ظهور تجاعيد أقل وضوحًا حتى مع التقدم في السن".

مع ذلك، هذا أمر استثنائي وغير معتاد. لسنوات عديدة، اختارت فيروز، أيقونة الثقافة وإحدى أشهر المطربات في العالم العربي، الغياب عن أعين الجمهور. نادرًا ما كانت تُحيي حفلات موسيقية، أو تُصدر أغانٍ جديدة، أو تُجري مقابلات صحفية. في الواقع، قبل ظهورها الأخير، شوهدت آخر مرة في سبتمبر/أيلول 2020، عندما زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها لمنحها وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام في فرنسا. ظهرت بعد ذلك مجموعة نادرة من صور اللقاء.

تغييرات طفيفة

أوضح الدكتورة إياكوفو أن الشيخوخة الطبيعية تظهر عادةً على شكل تغيرات طفيفة وموحدة في الوجه، وخطوط دقيقة، وفقدان طفيف للحجم، وعدم تناسق ملمس البشرة. في المقابل، قد تُظهر البشرة المعالجة تجميليًا، وخاصةً بالفيلر أو شد الوجه، مناطق ذات نعومة غير متناسبة، أو شد، أو تغيرات ملحوظة في ملامح الوجه.

من علامات الشباب الطبيعي التناغم بين جودة البشرة وعلامات أخرى، مثل تلك الموجودة على اليدين والرقبة ووضعية الجسم. وتعتقد أنه لو لم تخضع النجمة اللبنانية لجراحة تجميل، لكان وجهها دليلاً على جينات استثنائية وعناية ذاتية منضبطة. وأشارت الدكتورة إياكوفو إلى أن "العوامل الوراثية قد تُسبب ما يصل إلى 50 إلى 60% من شيخوخة بشرتنا".

تؤثر سمات مثل كثافة الكولاجين، وسمك الجلد، والتصبغ الطبيعي بشكل كبير على تكوّن التجاعيد وترهل الجلد. ومع ذلك، لا يزال لأسلوب الحياة والتعرضات البيئية دورٌ هام في كيفية ظهور هذه المزايا الجينية مع مرور الوقت. كما أن هناك عاداتٍ وعاداتٍ للعناية بالبشرة يُمكن أن تُؤخّر ظهور التجاعيد بشكل كبير. يقول الدكتور إياكوفو: "إن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس واسع الطيف، واتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، والترطيب المُنتظم، والتنظيف اللطيف، وتجنب التدخين، جميعها عوامل تُساهم في إبطاء علامات الشيخوخة الظاهرة".

يُعدّ الترطيب جزءًا أساسيًا من الحفاظ على شباب البشرة. "سواءً تم تطبيقه موضعيًا أو داخليًا، مع تقشير لطيف ومكونات مُعززة للكولاجين مثل الريتينويدات أو فيتامين سي، يُساعد الترطيب على الحفاظ على مرونة البشرة لعقود."

وأضافت رشما ديفجاني، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى فقيه الجامعي بدبي، أن البقاء رطبًا "قد يساعد في تقليل ظهور حب الشباب من خلال تنظيم إنتاج الزيت".

أشارت الدكتورة إياكوفو إلى أن فيروز ربما اتبعت نظامًا للعناية بالبشرة دقيقًا للغاية ومُنفذًا بخبرة، يتجنب ظهور علامات التدخل الظاهرة. وأضافت: "في عصرٍ تتزايد فيه عمليات التجميل، يمكن أن تكون عملية الشيخوخة الطبيعية أكثر إثارةً للإعجاب".

السلام النفسي

انسحبت فيروز من الساحة الفنية وتوقفت عن الغناء منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا. وبينما لا أحد يعلم إن كانت قد عاشت حياة سعيدة منذ ذلك الحين، يتفق الخبراء على أن الاستقرار النفسي من أهم العوامل المؤثرة في تقدمنا في السن.

عندما يحافظ الشخص على حالة نفسية متوازنة، يميل الجسم إلى إنتاج كميات أقل من هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، التي قد تُسبب تكسير الكولاجين والإيلاستين في الجلد، كما أوضح الطبيب النفسي الدكتور منصور عساف. وأضاف: "كما أن انخفاض مستويات التوتر يُقلل الالتهابات المزمنة، مما يُساعد البشرة على البقاء مشدودة ورطبة وأكثر إشراقًا مع مرور الوقت".

أسلوب حياة هادئ ومنعزل

حياة الشهرة تُعرّض الشخص لضغوطات عديدة، كالتدقيق العام، والقيل والقال، والمتطلبات الاجتماعية المُستمرة. من جهة أخرى، قال الدكتور عساف: "يُرجّح أن يكون أسلوب الحياة الهادئ والمنعزل بعيدًا عن الأضواء عاملًا أساسيًا في قدرة فيروز على الحفاظ على نضارة بشرتها في سن التسعين".

وأضاف أن انخفاض مستويات التوتر يساعد الشخص أيضًا على الحفاظ على توازنه الهرموني وحماية صحة البشرة لعقود. وأضاف الدكتور عساف: "أشجع على الخصوصية واتباع روتين يومي، يشمل الراحة والعناية بالنفس واتباع نمط حياة صحي. كل هذه العوامل تساعد على الحفاظ على مظهر شبابي". "التوتر المزمن والصدمات النفسية غير المعالجة تُبقي الجسم في حالة "مواجهة أو هروب" طويلة الأمد.

هذا يُحفّز إفراز الكورتيزول باستمرار، مما يُسرّع شيخوخة الجلد بإضعاف الحاجز الواقي، وإبطاء تجدد الخلايا، وزيادة الضرر التأكسدي. قد يُلاحظ الأشخاص الذين يُعانون من التوتر المُزمن شحوبًا، وتجاعيدًا أعمق، وجفافًا، وحتى أمراضًا جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية،" تابع.

على العكس من ذلك، يميل الأشخاص الذين يعيشون حياةً مُرضيةً إلى الظهور بمظهرٍ أصغر من عمرهم البيولوجي. يقول الدكتور عساف: "للرضا والاكتمال تأثيرٌ واضحٌ على الشباب. فالنظرة الإيجابية تُشجع على اتباع عاداتٍ صحية، وتقوية العلاقات الاجتماعية، وخفض مستويات التوتر، وكل ذلك يُسهم في مظهرٍ أكثر حيوية. يميل الأشخاص الراضون عاطفيًا إلى الابتسام أكثر، وتقل لديهم توترات عضلات الوجه، وغالبًا ما يتمتعون بإشراقةٍ طبيعيةٍ تجعلهم يبدون أصغر سنًا". ومن العوامل الأخرى النوم.

يقول الخبراء إن النوم الجيد هو أحد أكثر وسائل مكافحة الشيخوخة التي لا تحظى بالتقدير الكافي. فخلال النوم العميق، يزداد تدفق الدم إلى الجلد، ويُصلح الضرر الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويُحفز إنتاج الكولاجين. قلة النوم تُعطل هذه العمليات، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء والانتفاخات والتجاعيد المبكرة. مع مرور الوقت، يُحسّن النوم المنتظم مرونة الجلد، ويُوحد لونه، ويُعزز إشراقته بشكل عام.

نصائح لبشرة أكثر شبابًا

كما يُشيرون إلى أن التغذية والصحة النفسية تلعبان دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة. فاتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة يدعم إصلاح البشرة وحمايتها. وفي الوقت نفسه، تُقلل الصحة النفسية من آثار الشيخوخة المرتبطة بالتوتر. وفي هذا السياق، قالت رشما ديفجاني، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى فقيه الجامعي بدبي: "ترتبط التغذية ارتباطًا وثيقًا بصحة البشرة، وهي ضرورية لجميع العمليات الحيوية فيها، من مرحلة الشباب إلى الشيخوخة أو المرض".

أوضحت أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية ضروري لمرونة البشرة وترطيبها وإشراقتها بشكل عام. كما أن أنماط التغذية غير الصحية قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة وتسريع شيخوخة البشرة. وتشمل العناصر الغذائية التي تقترحها لحيوية البشرة فيتامين ج (يحفز إنتاج الكولاجين، ويمنع إنتاج الميلانين)؛ وأوميغا 3 (يحافظ على رطوبة البشرة، ويقلل الالتهاب)؛ وفيتامين أ والكاروتينات (يدعمان تجدد الخلايا، ويحميان من الشمس)؛ والزنك (يساعد على التئام الجروح، ومضاد للميكروبات)؛ والسيلينيوم (يحمي من الأشعة فوق البنفسجية)؛ وفيتامين هـ (يحمي الكولاجين، ويقلل الالتهاب).

وأضافت أن "الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والأفوكادو والمكسرات والبذور والخضروات الورقية والتوت والحمضيات تعد مصادر ممتازة لهذه العناصر الغذائية".

وقالت ديفجاني إن تجنب تناول السكريات المكررة والدهون المصنعة بشكل مفرط يمكن أن يساعد في تأخير علامات الشيخوخة، حيث يمكن للسكريات المكررة أن تلحق الضرر بالكولاجين والإيلاستين، في حين تساهم الدهون المصنعة في الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي.

إذن، ما الذي نجح تحديدًا مع فيروز؟ هل كان مجرد الابتعاد عن الأضواء؟ أم كان الأمر متعلقًا بعلم الوراثة وحياة كريمة؟ نعتقد أن الأمر كان بين الاثنين - فالطبيعة قوية في النهاية، ولكن التنشئة تكافئك أيضًا.