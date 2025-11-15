صنع في الإمارات: باحث يحصد زمالة الدكتوراه من"غوغل"

كان محمد معاذ يجلس أمام مكتبه يمارس البرمجة عندما وصل بريد إلكتروني. لم يستطع البروفيسور إيان ريد، رئيس قسم الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، إخفاء حماسه وهو ينقل الخبر بأن معاذ قد تم اختياره كزميل دكتوراه في "غوغل" لعام 2025 في مجال الإدراك الآلي (Machine Perception)، ليصبح بذلك أول باحث من منطقة الخليج يحصل على هذا التكريم المرموق.

قال معاذ لصحيفة "خليج تايمز": "جلست هناك مذهولاً. كانت تلك إحدى اللحظات النادرة التي تدرك فيها أن سنوات من العمل الشاق قد أتت بثمارها أخيراً".

اختارت "زمالة غوغل لدرجة الدكتوراه"، التي تدخل عامها السادس عشر، 255 طالب دكتوراه على مستوى العالم من بين آلاف المرشحين عبر 35 دولة و12 مجالاً بحثياً. يمكن للجامعات ترشيح أربعة طلاب فقط لكل منها، مما يجعل المنافسة شديدة للغاية. توفر الزمالة 85,000 دولار سنوياً، وإرشاداً من باحثي "غوغل"، وتربط المستفيدين بمجتمع بحثي عالمي.

يشكل إنجاز معاذ تحدياً للرواية المستمرة حول هجرة العقول الإقليمية، حيث يغادر كبار الباحثين منطقة الشرق الأوسط بحثاً عن فرص في الخارج. بدلاً من ذلك، يمثل معاذ انعكاساً لهذه الظاهرة، فهو موهبة اختارت أبو ظبي بدلاً من المغادرة.

قال معاذ: "بعد أن أكملت تدريبات صيفية في وادي السيليكون، يمكنني أن أقول بثقة إن الفجوة بين أبو ظبي ومراكز الأبحاث العالمية تتقلص بسرعة. مع الفرص المتاحة لنا هنا، الأمر كله يتعلق بمدى ما نختاره لاستغلال هذه الفرص".

يركز بحثه على تعليم الآلات ليس فقط الرؤية، بل الفهم والتعبير عما تلاحظه. وأوضح: "تخيل برنامج ChatGPT، ولكن مخصصاً لمقاطع الفيديو. يمكنك تحميل مقطع، وطرح أسئلة حول ما يحدث، أو طلب ملخصات ورؤى".

يمكن لنماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط هذه أن تحدث تحولاً في تطبيقات تتراوح من تحليل الفيديو التلقائي والمراقبة إلى الأدوات التعليمية وميزات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. قال معاذ: "العالم من حولنا بصري—نحن نعيش في حركة وتفاعل. هدفي هو مساعدة الآلات على فهم العالم البصري الديناميكي".

ما الذي يميز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؟

قبل انضمامه إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في عام 2020، عمل معاذ في شركتي Confiz Limited و Hazen.ai، حيث ركز على تحديات الرؤية الحاسوبية بما في ذلك اكتشاف الأشخاص وأنظمة مخالفات المرور. بعد خمس سنوات، أصبحت أبو ظبي تشبه وطنه.

أكد معاذ أن ما يميز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هو هيكل الإرشاد. حيث يدير الأساتذة مجموعات بحثية صغيرة، مما يوفر توجيهاً مباشراً يصعب على حتى المختبرات الأمريكية والأوروبية المرموقة تقديمه على نطاق واسع. ويقول: "نظام الدعم هنا يسمح للباحثين بالعمل دون تشتيت".

الجامعة، التي تأسست في عام 2019 بمعدل قبول يبلغ 5%، سجلت 403 طلاب هذا العام من أكثر من 8,000 متقدم. ومعاذ هو أول من يفوز بزمالة غوغل لدرجة الدكتوراه.

يحمل هذا الإنجاز وزناً يتجاوز الإنجاز الشخصي. قال معاذ: "كوني الأول من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمنطقة الذي يحصل على هذه الزمالة، يعني أن عملي يمثل الآن ما هو ممكن هنا. هذا يحفزني على وضع معيار أعلى، ليس فقط لنفسي، ولكن لأولئك الذين سيأتون لاحقاً".

وعندما سئل عما يميز أبو ظبي في جذب واستبقاء المواهب البحثية، قال معاذ: "هذا الإنجاز لم يكن ممكناً لولا رؤية قيادة دولة الإمارات والبيئة التي خلقتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. أفضل طريقة يمكنني من خلالها رد الجميل هي تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص والسعي لإنتاج أبحاث تجعل المنطقة فخورة".