صُنع في أبوظبي.. طائرات بدون طيار تعيد صياغة مستقبل الشحن الجوي

تهدف طائرة شحن جديدة بدون طيار تم تطويرها في أبوظبي إلى حل أحد أكثر تحديات الخدمات اللوجستية إلحاحًا: نقل البضائع بسرعة وكفاءة بين المراكز الإقليمية دون الاعتماد على البنية التحتية المعقدة للمطارات أو الأطقم الكبيرة.

طورت شركة LODD Autonomous، وهي شركة ناشئة في مجال الطيران ومقرها العاصمة، طائرة شحن ذاتية القيادة متوسطة الحجم مصممة خصيصًا لما تسميه الصناعة “الميل الأوسط” — وهي المرحلة بين مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية ومراكز التوزيع المحلية.

تقول الشركة إنها وقعت بالفعل اتفاقيات لإنتاج أكثر من 200 طائرة لمشغلي الطيران الرئيسيين، بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد للشحن، بالإضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية الدولية.

“يتزايد الطلب على ربط مراكز الخدمات اللوجستية بسرعة كبيرة في كل مكان،” قال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة LODD Autonomous. “التجارة الإلكترونية مزدهرة، وأحجام التجارة تتزايد، وحلول الشحن الجوي الحالية باهظة الثمن وتتطلب بنية تحتية ثقيلة. أردنا بديلاً أسرع وأكثر كفاءة.”

لماذا الشحن بدون طيار — ولماذا الآن

بينما تركز الكثير من الاهتمام العالمي في مجال التنقل الجوي المتقدم على الطائرات التي تحمل الركاب، قال المناعي إن الشحن كان نقطة البداية الأكثر عملية.

“إن نقل الركاب يضيف تعقيدات كبيرة تتعلق بالسلامة والتنظيم،” قال. “مع الشحن، يتيح لك الاستقلال الذاتي تبسيط تصميم الطائرة، وتقليل التكاليف، وتوسيع نطاق العمليات بشكل أسرع بكثير.”