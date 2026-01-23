صُنع في أبوظبي.. طائرات بدون طيار تعيد صياغة مستقبل الشحن الجوي

تهدف طائرة شحن جديدة بدون طيار تم تطويرها في أبوظبي إلى حل أحد أكثر تحديات الخدمات اللوجستية إلحاحًا: نقل البضائع بسرعة وكفاءة بين المراكز الإقليمية دون الاعتماد على البنية التحتية المعقدة للمطارات أو الأطقم الكبيرة.
طورت شركة LODD Autonomous، وهي شركة ناشئة في مجال الطيران ومقرها العاصمة، طائرة شحن ذاتية القيادة متوسطة الحجم مصممة خصيصًا لما تسميه الصناعة “الميل الأوسط” — وهي المرحلة بين مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية ومراكز التوزيع المحلية.
تقول الشركة إنها وقعت بالفعل اتفاقيات لإنتاج أكثر من 200 طائرة لمشغلي الطيران الرئيسيين، بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد للشحن، بالإضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية الدولية.
“يتزايد الطلب على ربط مراكز الخدمات اللوجستية بسرعة كبيرة في كل مكان،” قال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة LODD Autonomous. “التجارة الإلكترونية مزدهرة، وأحجام التجارة تتزايد، وحلول الشحن الجوي الحالية باهظة الثمن وتتطلب بنية تحتية ثقيلة. أردنا بديلاً أسرع وأكثر كفاءة.”
بينما تركز الكثير من الاهتمام العالمي في مجال التنقل الجوي المتقدم على الطائرات التي تحمل الركاب، قال المناعي إن الشحن كان نقطة البداية الأكثر عملية.
“إن نقل الركاب يضيف تعقيدات كبيرة تتعلق بالسلامة والتنظيم،” قال. “مع الشحن، يتيح لك الاستقلال الذاتي تبسيط تصميم الطائرة، وتقليل التكاليف، وتوسيع نطاق العمليات بشكل أسرع بكثير.”
تم تصميم الطائرة للعمل بدون طيار على متنها، بالاعتماد بدلاً من ذلك على أنظمة ذاتية القيادة يراقبها مشغلون على الأرض. ووفقًا للشركة، يمكن لطيار واحد في النهاية الإشراف على عدة طائرات في نفس الوقت، وهو نموذج يمكن أن يساعد في معالجة النقص العالمي في طياري الشحن.
“مع الاستقلال الذاتي والذكاء الاصطناعي، لا تحتاج إلى طيار واحد لكل طائرة،” قال المناعي. “هذا ما يجعل الشحن الجوي أرخص وأكثر كفاءة.”
على عكس طائرات التوصيل الصغيرة بدون طيار — وهو مجال يصفه المناعي بأنه مشبع بالفعل — تستهدف LODD عمليات الشحن متوسطة الحجم، القادرة على حمل مئات الكيلوغرامات لمئات الكيلومترات.
“هذا هو القطاع الذي لم يكن أحد يعمل عليه حقًا،” قال. “تطويره أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا أطول، لكنه يمثل عنق الزجاجة الحقيقي في الخدمات اللوجستية.”
صُممت الطائرة لنقل البضائع بين مراكز التصنيع والمستودعات الإقليمية والدول المجاورة - على سبيل المثال، من مركز إقليمي في الإمارات العربية المتحدة إلى أسواق الخليج المجاورة - قبل أن تتولى خدمة التوصيل للميل الأخير.
“إنها ليست لتوصيل طرد إلى باب منزلك،” قال المناعي. “إنها لنقل كميات كبيرة بسرعة بين المراكز.”
إحدى الميزات الرئيسية للطائرة هي قدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا، مما يلغي الحاجة إلى مدارج أو بنية تحتية كبيرة للمطارات.
“لا تحتاج إلى مطار على الإطلاق،” قالت فاطمة المرزوقي، مهندسة الطيران ومديرة المشاريع في LODD. “يمكنها الهبوط بالقرب من منشأة لوجستية، والتقاط الشحنة، والطيران مباشرة إلى الوجهة.”
تستخدم الطائرة نظام دفع هجين، يجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك الاحتراق. أثناء التحليق، يقوم المحرك بتشغيل مولد يعيد شحن البطاريات في منتصف الرحلة، مما يلغي أوقات الشحن الطويلة بعد الهبوط.
“لا يتعين عليك توصيلها بالكهرباء والانتظار لساعات،” قالت المرزوقي. “النظام يشحن نفسه أثناء الطيران.”
وفقًا للشركة، انتقل التطوير بسرعة من المفهوم إلى اختبار الطيران. قال المناعي إن الطائرة انتقلت من الفكرة إلى نموذج أولي طائر في 19 شهرًا فقط - وهو جدول زمني وصفه بأنه سريع بشكل غير عادي لتطوير الطيران.
تركز الاختبارات حاليًا على ضمان قدرة الطائرة على المناورة بأمان في وضع الإقلاع والهبوط العمودي قبل الانتقال بالكامل إلى الطيران بالجناح الثابت. من المتوقع أن تبدأ العمليات التجريبية مع الشركات الشريكة في وقت لاحق من هذا العام، مع استهداف الحصول على شهادة كاملة على المدى الطويل.
“ما زلنا في مرحلة إثبات المفهوم،” قالت المرزوقي. “نحن نختبر ونعدل ونكرر. هكذا يعمل تطوير الطيران.”
بينما تتخذ LODD من أبوظبي مقرًا لها، تقول الشركة إن الاهتمام جاء من شركات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والمملكة المتحدة، إلى جانب شركات الطيران والمشغلين الإقليميين.
قال المناعي إن الطلب الدولي يعكس تحولًا أوسع في كيفية تفكير مشغلي الشحن حول السرعة والمرونة والبنية التحتية.
“هناك رغبة حقيقية في الحلول التي لا تتطلب استثمارات ضخمة على الأرض،” قال. “وهنا تكمن أهمية الشحن الذاتي.”
تم تصميم وتطوير وبناء طائرة الشحن بدون طيار التابعة للشركة في الإمارات العربية المتحدة، وهي نقطة يراها LODD مهمة ولكنها ليست أساسية لعرضها.
“الأهم هو أنها تعمل — وأنها تحل مشكلة حقيقية،” قال المرزوقي.
