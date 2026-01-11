صندوق بقيمة 5 ملايين درهم لدعم صناع محتوى "الأسرة" في الإمارات

تم اعتماد عام 2026 "عاماً للأسرة" من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسلط الشعار الجديد الضوء على أهمية الحفاظ على التماسك الأسري والعلاقات الأسرية القوية التي تجمع أفراد الأسرة، باعتبارهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مجتمع قوي ومزدهر.