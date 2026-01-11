صندوق بقيمة 5 ملايين درهم لدعم صناع محتوى "الأسرة" في الإمارات

تم الإعلان عن صندوق بقيمة 5 ملايين درهم لصناع المحتوى المتخصصين في القضايا الأسرية والاجتماعية. ويأتي هذا الإعلان كجزء من فعاليات "قمة المليار متابع" المنعقدة حالياً. وسيتم إطلاق الصندوق من قبل "كرياتورز إتش كيو" (Creators HQ) و"ألفان" (Alfan).
تم اعتماد عام 2026 "عاماً للأسرة" من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسلط الشعار الجديد الضوء على أهمية الحفاظ على التماسك الأسري والعلاقات الأسرية القوية التي تجمع أفراد الأسرة، باعتبارهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مجتمع قوي ومزدهر.
استقطاب المبدعين إلى دولة الإمارات سيغطي الصندوق ما يلي:
التعليم والتدريب
معدات تصوير متطورة
مرافق إنتاج حديثة
دعم منصات التواصل الاجتماعي وفرص التعاقد مع العلامات التجارية
ويهدف الصندوق إلى تشجيع صناع المحتوى على الانتقال للعيش في دولة الإمارات وجذب المواهب الإبداعية الدولية.