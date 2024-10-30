صندوق الفرجان يمول 15 مشروعاً لتعزيز الروابط بين الأحياء في دبي

ويدعم صندوق الفرجان الفعاليات الاجتماعية التي تعزز تنمية الروابط بين الأحياء في الإمارة المزدهرة، بهدف خلق الروابط الاجتماعية وتوحيد المجتمعات، ويجب أن يتضمن مقترح المشروع الفوائد الاجتماعية للمشروع، والاستراتيجية المالية، وأن يبين وجود فريق مؤهل، وأن يحدد طرق قياس نجاح المشروع. كما يجب إرسال الأفكار إلى موقع الصندوق على الإنترنت.

وقال راشد الهاجري مدير صندوق الفرجان: "يمكن للصندوق تمويل مشاريع لتعزيز الترابط بين المواطنين في الأحياء وتنظيم الفعاليات الموسمية مع التركيز على تمكين الإماراتيين اقتصادياً وتعزيز نمط الحياة الصحي وتعزيز الهوية الوطنية ودعم المجموعات التي لها هوايات مشتركة".