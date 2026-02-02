صناع المحتوى في الإمارات يمتثلون لتصريح المعلنين الجديد بنجاح

مع انقضاء الموعد النهائي في 31 يناير، شارك مبدعو المحتوى في جميع أنحاء الإمارات تجاربهم في التقدم بطلب للحصول على تصريح المعلنين الجديد، حيث وصف الكثيرون العملية بأنها سلسة ومباشرة على الرغم من التسرع في اللحظات الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يتطلب تصريح المعلنين، الذي أُعلن عنه في يوليو، من الأفراد الذين ينشرون محتوى ترويجيًا مدفوعًا أو غير مدفوع عبر الإنترنت الحصول على تصريح سارٍ لتجنب غرامات تصل إلى 500 ألف درهم. في أكتوبر، مددت السلطات فترة التسجيل، مما سمح للمبدعين بالتقديم حتى 31 يناير 2026.

قالت صانعة المحتوى المقيمة في دبي، ياسمين.م، التي أكملت طلبها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها أنهت معظم العملية في أقل من نصف ساعة بعد زيارة مركز خدمة "آمر"Amer Lounge.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب

قالت: “كانت تجربتي سلسة للغاية. دخلت، أعطيت هويتي، انتظرت حوالي 20 دقيقة، ثم نادوا اسمي.” وأضافت: “سألوا إذا كان لدي رخصة تجارية من قبل. قلت لا، فبدأوا الإجراء وأخبروني أن الموافقة قد تستغرق بضع ساعات أو حتى يومًا واحدًا.”

قالت إنها دفعت رسوم الخدمة على الفور ونُصحت بالعودة بمجرد استلامها لبريد الموافقة الإلكتروني لإكمال دفع رسوم الرخصة التجارية وتصريح وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: “كان هذا كل شيء. كانت العملية سلسة للغاية.”

ردد متقدمون آخرون ملاحظات مماثلة عبر الإنترنت. قالت مريم صالح، المقيمة في دبي، والتي لا تعتبر نفسها صانعة محتوى ولديها عدد متواضع من المتابعين، إنها تقدمت بطلب كإجراء احترازي بحت.

قالت: “أنا أنشر في الغالب على TikTok للمتعة، أجرب المنتجات والاتجاهات بحساب عام، لكنني لم أرغب في المخاطرة بأي شيء.” وأضافت: “كانت العملية واضحة، وأفضل أن أكون في أمان من أن أندم.”

البعض يواجه الرفض، ويطلب التوضيح

قالت متقدمة أخرى، أمينة (تم تغيير الاسم بناءً على طلبها)، إن طلب تصريحها رُفض في البداية بعد مراجعة محتواها. وقالت إنه لم يتم تقديم سبب محدد، وقد قدمت منذ ذلك الحين استئنافًا لفهم المتطلبات بشكل أفضل. ووصفت العملية بأنها احترافية وقالت إنها تنتظر التوضيح.

بموجب القواعد، تصريح المعلن صالح لمدة عام واحد ويمكن تجديده سنوياً. إذا لم يتم تجديده خلال 30 يوماً بعد انتهاء صلاحيته، فسيتم إلغاؤه. يجب أن يكون المتقدمون لا يقل عمرهم عن 18 عاماً، على الرغم من أنه يمكن إصدار تراخيص لمن هم دون 18 عاماً باسم ولي أمر قانوني.

للحصول على التصريح، يجب على مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً الحصول على رخصة تجارية في الإعلام الإلكتروني من السلطات المختصة. يمكن لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة التقديم من خلال وكالة مرخصة تعمل داخل الدولة.

مع بدء تطبيق القانون في 31 يناير، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات من المبدعين يشاركون لقطات شاشة للتأكيد وإرشادات خطوة بخطوة، مما يشير إلى تحول من عدم اليقين إلى الامتثال في اقتصاد المبدعين المتنامي في الإمارات العربية المتحدة’.