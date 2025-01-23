صناع المحتوى: بين الحفاظ على الخصوصية والسعي للشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي

وعلى النقيض من ذلك، يتبنى "أحمد عزيز"، الذي يصف نفسه بأنه مدمن سفر ويعمل ممثلاً في بعض الأحيان، فلسفة مختلفة. فبالنسبة له، لا يمكن فصل الحياة الشخصية عن صناعة المحتوى. وقال: "حياتي الشخصية هي محتواي". وعلى النقيض من "ياسمين"، لا يتردد "أحمد" في توثيق لحظاته العائلية، رغم أنه يعترف بأن الكاميرا لا تغلق إلا خلال اللحظات الشخصية مع والديه.