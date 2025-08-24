الإمارات

"صنّاع التغيير": محمد بن راشد يوجه رسالة أمل وتحفيز للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي

أشار إلى أن كل يوم دراسي يقدم نفسه كفرصة لتعلم شيء جديد
مع بداية العام الدراسي الجديد، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة أمل وتحفيز للطلبة في كافة أنحاء الدولة.

مع اقتراب أكثر من مليون طالب وطالبة من الالتحاق بمدارس الإمارات، أشاد حاكم دبي بـ"التفاؤل والخير والأمل" التي تجلبها البدايات الجديدة.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الدولة تنبض بالطاقة والحركة مع بدء موسم العودة إلى المدارس في جميع أنحاء الإمارات.

كان لدى القائد رسالة ليس فقط للطلاب، بل للمعلمين أيضًا. قال إن المعلمين "هم عماد نهضتنا، وصانعو التغيير في مدارسنا".

وشدد سموه على أن التعليم لا ينبغي أن يقتصر على اكتساب الطلاب للمعرفة، بل ينبغي أن يشمل "إشعال فضول المعرفة فيهم، وشعلة الطموح، وتأجيج نار العاطفة".

كما شجع سموه الطلاب، مشيرًا إلى أن كل يوم دراسي يُمثل فرصة لتعلم شيء جديد. وأضاف أن الطلاب على مدار العام "يحققون إنجازات متنوعة، ويرتقيون بعقولهم وطموحاتهم، ويقتربون من أهدافهم".

وتمنى سموه لدولة الإمارات دوام النجاح والتوفيق، وعاماً دراسياً أجمل وأعظم وأفضل لجميع الطلبة والمعلمين والميدان التربوي.

