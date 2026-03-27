صنّاع الأمل في الإمارات: منصات التواصل مظلة دعم للمبدعين

تختبر التحديات قيَم الإنسان وتخرج أفضل مافي جعبهم لتّكون ذاكرتهم وقصص نجاحاتهم في المستقبل ومن خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد أظهر أبناء مجتمع الإمارات أجمل معاني التكاتف الحقيقي والمبادرة لصيانة تماسك المجتمع بكل أطيافه والمساهمة في نموه كلٌ حسب ميدانه.

من ضمن هذه المبادرات أطلقت صانعة المحتوى علياء بنت سلطان الجوكر بالتعاون مع عدد من المؤثرين و صناع المحتوى في الإمارات من مصورين وكتّاب وهم مرمر الهلالي، أمل السهلاوي ، دانة الشايجي، هند الرئيسي ومروان الشحي ممن لهم أثر كبير في صياغة ثقافة المجتمع حملة رقمية واسعة لدعم المشاريع الصغيرة، في خطوة تعكس تحوّل المنصات الرقمية إلى أدوات فاعلة في صناعة الأثر. وقد لاقت الحملة إقبالاً لافتاً من قبل منصات مهمة وذات تأثير كبير في قنوات التواصل، من بينها منصة inabudhabi.ae التي خصصت قنوات لدعم المشاريع المحلية، إلى جانب تفاعل مؤثرين وأفراد أسهموا في توسيع دائرة انتشارها وتعزيز حضورها بشكل ملحوظ، في صورة تعكس روح مجتمع لا ينتظر الحلول، بل يصنعها.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً لمبادرة “تبنّي مشروع” التي سبق أن أطلقتها عليا، ولاقت اهتماماً واسعاً وتفاعلاً لافتاً، حيث لا تقتصر فكرتها على تسليط الضوء الإعلامي على المشاريع بل تمتد إلى تبنّيها عملياً من خلال تقديم دعم استشاري متكامل يشمل جوانب التسويق، والمحاسبة، وتطوير الأعمال، وغيرها من الاحتياجات التي تمكّن هذه المشاريع من الاستمرار والنمو بثبات.