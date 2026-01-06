"صناعة المستحيل"..رؤية محمد بن راشد حولت "المركز الأول" من حلم إلى واقع

"قررنا قبل 20 عاماً أن نستهدف المركز الأول.. البعض شكك حينها.. ولكن اليوم - والحمد لله - أصبحت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً تحاكيه الدول الأخرى"، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة مرور عقدين على قيادته.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين (5 يناير)، حيث استعرض الوزراء إصلاحات 20 عاماً غيرت طريقة إدارة الدولة، وكيفية تقديم الخدمات، ونمو الاقتصاد.

ترأس الاجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور كبار القادة لتقييم مسيرة الحكومة الاتحادية منذ توليه رئاسة الوزراء في يناير 2006.

الإمارات كمعيار عالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه تحت قيادة صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة برزت الإمارات كمعيار عالمي للتنمية، حيث احتلت المركز الأول في أكثر من 280 مؤشراً دولياً تشمل جودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية والإسكان.

وأضاف أن قوة الدولة اليوم تنعكس أيضاً في مكانتها العالمية في التجارة، والذكاء الاصطناعي، وصناعات الفضاء، والاستثمارات السيادية، وجذب المواهب؛ مما يرسخ مكانة الإمارات كجسر اقتصادي رئيسي بين الشرق والغرب.

وفي معرض حديثه عن الـ 20 عاماً الماضية، قال سموه إن الحكومة الاتحادية أصدرت أكثر من 16,000 قرار، وعملت من خلال آلاف الفرق، وأدارت ميزانيات تجاوزت 1.1 تريليون درهم لإعادة تصميم العمل الحكومي بشكل جذري. وشمل هذا التحول تبسيط الخدمات، وتحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وبناء أطر رقمية وقانونية واستثمارية متقدمة.