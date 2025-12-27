"مهرجان حتا"..صناعة العسل الإماراتي من الهواية إلى الريادة العالمية

وفي خطوة تعكس التحول الرقمي، استبدل المختبر عمليات جمع العينات اليدوية هذا العام بابتكار تقني يتمثل في الروبوت الذكي "عسال". يقوم الروبوت بجمع عينات العسل ومشتقاته من كافة العارضين المشاركين عبر أنابيب خاصة لكل عارض.

وتتم عملية الجمع بآلية منظمة بواقع ثلاث جولات يومياً على مدار أيام المهرجان الخمسة، حيث يتم سحب 60 عينة في كل جولة مسحية. ويهدف هذا الإجراء إلى تكوين قاعدة بيانات ضخمة بنهاية المهرجان، تمهيداً لإعلان النتائج وتتويج "أفضل عسل إماراتي" من بين النحالين المشاركين.