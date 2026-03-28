"صمود لا يتزعزع".. الإمارات واجهت شهراً من العدوان الجوي الإيراني

بعد مرور شهر على بدء إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دولة الإمارات ودول خليجية أخرى، تبدو رسالة أبوظبي واضحة: ما تصفه بـ "الإرهاب والنية المبيتة والعدوان الصريح" لن يزعزع عزيمتها.

وفي منشور على منصة "X"، أكد الدبلوماسي رفيع المستوى أنور قرقاش أن الدولة لم تسعَ إلى هذه الحرب و"عملت على تجنبها"، في إشارة إلى الجهود المبذولة للوساطة بين واشنطن وطهران في محاولة لمنع التصعيد.

منذ بدء الهجمات لأول مرة في 28 فبراير، إليكم كيف واجهت الإمارات الأزمة: من موقفها الرسمي إلى حجم الضربات والإصابات البشرية.

حجم الهجمات

على مدار الشهر الماضي، واجهت دولة الإمارات حجماً غير مسبوق من التهديدات الجوية. ووفقاً للأرقام الرسمية، أطلقت إيران:

378 صاروخاً باليستياً.

15 صاروخ كروز.

1,835 طائرة مسيرة.

تم اعتراض الغالبية العظمى منها في الجو، حيث أكدت السلطات باستمرار على معدل نجاح مرتفع في تحييد التهديدات القادمة. ورغم ذلك، تسبب الحطام المتساقط وعدد قليل من المقذوفات في وقوع أضرار على الأرض.

الخسائر البشرية عبر الجنسيات

أسفرت الهجمات عن وقوع ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء. وأكدت السلطات وفاة:

اثنين من أفراد القوات المسلحة الإماراتية ، قُتلا أثناء أداء الواجب الوطني.

مدني مغربي يعمل بعقد مع القوات المسلحة.

ثمانية مدنيين من جنسيات باكستانية، ونيبالية، وبنغلاديشية، وفلسطينية، وهندية.

في المجمل، قُتل 11 شخصاً. كما أصيب 171 شخصاً آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والشديدة، وينتمي المصابون إلى 29 جنسية مختلفة، مما يؤكد التأثير البشري واسع النطاق للهجمات على مجتمعات متعددة في الدولة.

المواقع المستهدفة

تقول السلطات إن الهجمات ضربت، أو حاولت ضرب، مجموعة من المواقع، بما في ذلك:

المطارات والبنية التحتية للطيران.

منشآت الطاقة والوقود.

المناطق السكنية.

المناطق التجارية.

وشملت الحوادث حرائق مرتبطة بالطائرات المسيرة بالقرب من منشآت رئيسية، وأضراراً ناتجة عن الحطام في أجزاء من دبي وأبوظبي. وحتى في الحالات التي كان فيها التأثير محدوداً، شدد المسؤولون على أن البنية التحتية المرتبطة بالمدنيين استُهدفت بشكل متكرر.

موقف الإمارات: لسنا طرفاً في الحرب

طوال فترة الصراع، حافظت الإمارات على موقفها بأنها ليست طرفاً في الحرب، وأكدت على الآتي:

لم تُستخدم أراضيها لشن هجمات ضد إيران. الضربات تمثل انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي. تحتفظ الدولة بحقها في الدفاع عن النفس.

الإمارات تطالب بالمساءلة ونتيجة حاسمة

في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، داعياً إلى نتيجة حاسمة تعالج كامل نطاق التهديدات الإيرانية، بما في ذلك القدرات النووية، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والجماعات الوكيلة، والتهديدات لممرات الشحن الدولية.

وشدد أنور قرقاش على ضرورة محاسبة إيران على الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية. كما حذرت الإمارات من تحويل طرق التجارة العالمية إلى سلاح، حيث وصف الدكتور سلطان أحمد الجابر التهديدات التي يتعرض لها مضيق هرمز بأنها "إرهاب اقتصادي" يؤثر على كل أمة من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، مؤكداً: "لا يمكن السماح لأي دولة بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة.. لا الآن، ولا أبداً".

ورفض المسؤولون توصيف إيران للضربات بأنها "انتقامية"، حيث وصفها السفير جمال المشرخ بأنها "غير مبررة وغير مسؤولة تماماً"، رافضاً أي تبريرات باعتبارها غير مقبولة.

كيف استمرت الإمارات في العمل بأمان؟

بينما هيمنت الهجمات على العناوين الرئيسية، استمرت الحياة اليومية في جميع أنحاء الإمارات إلى حد كبير مع بعض التعديلات:

الطيران: تم الإبلاغ عن اضطرابات مؤقتة، خاصة في الأيام الأولى، مع إصدار نصائح للمسافرين. وقد استقرت العمليات الآن.

التعليم: انتقلت المدارس إلى التعلم عن بعد، مع جداول زمنية وتعديلات في التقويم المدرسي عبر مختلف الإمارات والمناهج الدراسية.

السلامة العامة: أصدرت السلطات توجيهات واضحة تشمل: البقاء في المنازل أثناء التنبيهات، وتجنب المناطق ذات الواجهات الزجاجية، وعدم التجمع بالقرب من مواقع الحوادث. كما تم تعديل أنظمة الإنذار، بما في ذلك إشعارات ليلية أكثر هدوءاً لتقليل الذعر.

معركة المعلومات

إلى جانب الهجمات المادية، تصدت السلطات مراراً وتكراراً للمعلومات المضللة. تم تكذيب ادعاءات علنية مثل: "الإخلاء الجماعي"، و"إغلاق المطارات"، و"انهيار سوق العقارات"، حيث حث المسؤولون السكان على الاعتماد على المصادر الموثوقة. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد المتهمين بمشاركة محتوى مضلل أو متلاعب به.

الاستجابة الدولية