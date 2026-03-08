صمود خليجي في وجه العاصفة.. 8 أيام من العدوان الإيراني والأرقام الرسمية تكشف حجم التحدي

بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة "ضربات استباقية" على إيران في 28 فبراير، تصاعدت التوترات الإقليمية بسرعة وانتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعهدت إيران بالدفاع عن نفسها باستهداف القواعد الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي. ثم، في 7 مارس، اعتذر الرئيس الإيراني لجيرانها، مقدمًا وعدًا مشروطًا بعدم شن المزيد من الهجمات — شريطة ألا تنشأ أي هجمات من تلك الدول.

على مدى الأيام الثمانية الماضية، ومع ذلك، شنت إيران وابلًا يوميًا لا هوادة فيه من الهجمات على الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان. وبينما أدانت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية، فقد مارست ضبطًا ملحوظًا بعدم شن هجمات انتقامية خاصة بها — على الرغم من احتفاظها بحقها في القيام بذلك.

فيما يلي السجلات الرسمية التي كشفت عنها السلطات بشأن الإصابات والوفيات والحوادث الرئيسية. [إخلاء مسؤولية: نظرًا للطبيعة المتغيرة بسرعة لهذه التطورات، فإن الأرقام قابلة للتغيير. سيتم تحديث التفاصيل حيثما أمكن.]

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الإمارات

بالأرقام: اعتبارًا من 7 مارس، سجلت الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات في الإمارات أربع وفيات و112 إصابة.

تعرضت الإمارات لأكثر من 1500 هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ منذ السبت 28 فبراير — "متجاوزة إجمالي الهجمات التي تعرضت لها جميع الدول المستهدفة الأخرى مجتمعة". وكشفت وزارة الدفاع أن حوالي 94% من هذه الهجمات تم اعتراضها، بينما سقطت الطائرات المسيرة المتبقية إما في البحر أو في أراضي البلاد.

الحوادث الرئيسية:

وقعت الوفاة الأولى خلال هجوم بطائرة مسيرة على مطار زايد الدولي، والذي أسفر أيضًا عن إصابة سبعة آخرين. وفي 1 مارس، ارتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة. وشملت الوفيات وافدين باكستانيين ونيباليين وبنغلاديشيين. وقعت أحدث وفاة في 7 مارس بعد أن أصابت شظايا مركبة في البرشاء بعد اعتراض هجوم.

تسببت الشظايا الناتجة عن الهجمات المعترضة في حرائق طفيفة أو محدودة في عدة مواقع — بما في ذلك برج العرب، وميناء جبل علي، ومحيط القنصلية الأمريكية في دبي، وقرية الحمراء في رأس الخيمة، ومنطقة صناعة النفط في الفجيرة. ومع ذلك، تم احتواؤها بسرعة.

وفي بيانات منفصلة، كشفت السلطات أيضًا أن اثنين من الضحايا سقطا عندما سقط حطام طائرات مسيرة معترضة في ساحات السكان'، بينما أصيبت أم وطفل في ظروف مماثلة في أبراج الاتحاد، وأصيب ستة آخرون عندما سقطت شظايا في منطقة آيكاد 2 في أبوظبي'.

ماذا قالت الإمارات؟ لأعداء الإمارات'، قال الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "الإمارات جميلة. إنها نموذج. لكن لا تخدعكم مظاهر الإمارات'. الإمارات ذات جلد سميك ولحم مرير؛ لسنا فريسة سهلة. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وشعبنا ومقيمينا الذين هم أيضًا جزء من عائلتنا."

قطر

بالأرقام: قالت وزارة الداخلية القطرية في 1 مارس إن 16 شخصًا أصيبوا بسبب سقوط الشظايا. لم يتم الإبلاغ عن وفيات حتى الآن.

حتى 5 مارس، تصدت قطر لأكثر من 160 هجومًا شملت صواريخ باليستية وكروز بالإضافة إلى طائرات مسيرة منذ بداية الحرب.

الحوادث الرئيسية:

أسقطت القوات الجوية القطرية قاذفتين من طراز سوخوي سو-24 في 2 مارس، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

كما تم إحباط محاولات مهاجمة مطار حمد الدولي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

أوقفت الدولة الخليجية إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس بعد أن أبلغت وزارة دفاعها عن استهداف طائرات إيرانية بدون طيار لمواقع البنية التحتية للطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية ومسيعيد.

ماذا قالت قطر؟ رفض رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بشكل صريح المزاعم الإيرانية بأن الهجمات الصاروخية الأخيرة لم تكن تستهدف قطر، قائلاً إن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك.

وأضاف أن الإجراءات الإيرانية لا تشير إلى أي رغبة حقيقية في خفض التصعيد، واتهم طهران بالسعي لجر جيرانها إلى حرب "ليست حربهم".

الكويت

بالأرقام: في أول إحاطة إعلامية لها في 6 مارس، أدرجت الكويت ما مجموعه 3 وفيات، بما في ذلك جنديان وطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا (تم تحديدها من قبل وسائل إعلام أخرى على أنها فتاة إيرانية)، بالإضافة إلى 71 إصابة، بما في ذلك 67 جنديًا وأربعة مدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة مقتل ستة جنود أمريكيين بعد أن أصابت طائرة إيرانية بدون طيار منشأة عسكرية في 1 مارس.

قالت الكويت إنها رصدت أكثر من 600 هجوم من قبل إيران، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، منذ بداية الحرب.

الحوادث الرئيسية:

في 28 فبراير، أكدت الكويت أن قاعدة علي السالم الجوية استُهدفت بصواريخ تم اعتراضها بنجاح.

في 1 مارس، تهربت "طائرة بدون طيار" من الدفاعات الجوية لتصيب مركز قيادة في ميناء الشعيبة مما أسفر عن مقتل ستة من جنود الاحتياط الأمريكيين.

أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية بطريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-15 في 2 مارس. وقد قفز جميع أفراد الطاقم الستة بأمان. وصف القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا الحدث بأنه "حادث نيران صديقة" واضح.

كانت السفارة الأمريكية في الكويت أيضًا هدفًا لهجمات في 2 مارس، وهو عدوان أدانته وزارة الخارجية الكويتية بأنه "وحشي وغير مقبول". علقت السفارة عملياتها في 5 مارس.

ماذا قالت الكويت؟ وصفت الكويت الهجمات الإيرانية بأنها "وقحة" لاستهدافها مجالها الجوي وأراضيها. وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء، وصفت الهجمات كذلك بأنها "انتهاك صارخ لسيادة البلاد والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

البحرين

بالأرقام: وفقًا للمعلومات الرسمية المتاحة، سجلت البحرين وفاة واحدة وست إصابات بين 1 و 2 مارس.

اعتبارًا من 7 مارس، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها دمرت 86 صاروخًا و 148 طائرة بدون طيار منذ بداية الحرب.

الحوادث الرئيسية:

في 1 مارس، استهدف هجوم إيراني منشأة بحرية بالقرب من ميناء سلمان، مما تسبب في حريق.

قُتل شخص واحد وأصيب اثنان بعد سقوط حطام صاروخ تم اعتراضه على متن سفينة أجنبية تخضع للصيانة في مدينة سلمان الصناعية في 2 مارس.

في 5 مارس، قالت السلطات إن حريقًا محدودًا اندلع في وحدة تكرير تابعة لشركة بابكو للطاقة بعد ضربة صاروخية إيرانية ولكن تم احتواؤه.

في 6 مارس، أكدت وزارة الداخلية أن فندقًا ومبنيين سكنيين في المنامة استُهدفا في غارات.

أدانت قطر هجومًا إيرانيًا استهدف مبانٍ في مناطق مختلفة من البحرين في 6 مارس كانت تضم أفرادًا من قواتها البحرية.

ماذا قالت البحرين؟ وصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الاعتداءات الإيرانية بأنها "مروعة". وأضاف أن "ترويع المدنيين الأبرياء والمقيمين المسالمين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، [كان] غير مبرر على الإطلاق" — خاصة في ضوء التزام المملكة’ بالسلام والدبلوماسية لحل النزاعات.

عُمان

بالأرقام: وفقًا للمعلومات الرسمية المتاحة، قُتل شخص واحد — هندي الجنسية — وأصيب خمسة آخرون منذ بدء الهجمات في 28 فبراير. استهدفت الضربات بشكل أساسي الموانئ وناقلات النفط قبالة سواحل السلطنة'.

الحوادث الرئيسية:

استهدفت عدة طائرات مسيرة ميناء الدقم التجاري في حوادث منفصلة خلال الأسبوع الماضي. في 1 مارس، أصيب شخص عندما تعرض سكن عامل متنقل' لضربة.

في اليوم نفسه، أصيبت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية'، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، حسبما ذكر مركز الأمن البحري في البلاد'.

في 1 مارس، قُتل شخص أيضًا بعد أن أصاب مقذوف ناقلة النفط MKD VYOM قبالة سواحل مسقط.

ماذا قالت عُمان؟ قال وزير الخارجية العماني' في 1 مارس إنه لا يزال يؤمن بقوة الدبلوماسية لحل النزاع. وقال بدر البوسعيدي في منشور على X: "كلما استؤنفت المحادثات مبكرًا، كان ذلك أفضل للجميع". وفي 3 مارس، كرر أن دعوة بلاده' كانت لوقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الدبلوماسية الإقليمية المسؤولة. وحث قائلاً: "هناك مخارج متاحة، دعونا نستخدمها’".

المملكة العربية السعودية

بالأرقام: لم تسجل المملكة أي وفيات أو إصابات. وبينما لم تصدر السلطات السعودية حصيلة إجمالية لعدد الهجمات التي تعرضت لها منذ بدء الحرب، تظهر المعلومات المتاحة الصادرة عن الوزارة أنه تم رصد حوالي 40 هجومًا خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مواقع مختلفة في المملكة.

الحوادث الرئيسية:

في 2 مارس، أغلقت شركة أرامكو النفطية العملاقة مصفاة رأس تنورة بعد استهدافها بضربة طائرة مسيرة.

تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لضربة بطائرتين مسيرتين، مما تسبب في حريق محدود وأضرار مادية، في 3 مارس.

قالت وزارة الدفاع في 6 و 7 مارس إنها اعترضت ودمرت عدة صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت حقل الشيبة النفطي وقاعدة الأمير سلطان الجوية وشرق الرياض.

ماذا قالت السعودية؟ في 7 مارس، حث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إيران يوم السبت على "ممارسة الحكمة وتجنب سوء التقدير"، بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة متكررة. وقالت الحكومة السعودية في بيان صدر في 4 مارس إن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي اليوم الأول للهجمات، وصفت وزارة الخارجية العدوان بأنه "جبان"، مشيرة إلى أنه جاء على الرغم من قول الرياض إنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد إيران.