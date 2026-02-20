صمت المنصة وهتاف النجاح.. قصة عامين صنعت فخر الفضاء الإماراتي الجديد

قبل دقيقتين من الإطلاق، كان المهندسون لا يزالون يعيدون كتابة شفرة نظام القياس عن بُعد (telemetry). ثم بدأ العد التنازلي، وساد الصمت منصة الإطلاق.

بالنسبة لفريق "معهد الابتكار التكنولوجي" (TII)، كانت الرحلة الناجحة لأول صاروخ هجين محلي الصنع في الإمارات نتيجة لأكثر من عامين من عمليات المحاكاة، وتجارب الموردين، والتكامل الدقيق والمرهق للأنظمة، وبلغت ذروتها في لحظة ارتياح جماعي عندما انقسم الصاروخ بوضوح إلى جزأين وانجرف عائداً إلى الأرض بواسطة مظلة.

بدأ المشروع بتجميع فريق مختلط عمداً. وقال الدكتور إلياس تسوتسانيس، كبير الباحثين في مركز أبحاث الدفع والفضاء التابع للمعهد: "لقد جمعنا خبراء متمرسين ومواهب شابة، ووضعنا خارطة طريق واضحة". وفي وقت مبكر، حددت المجموعة المخاطر المرتبطة بالتصنيع وسلاسل التوريد، خاصة وأن المكونات كانت تُنتج بمقياس النماذج الأولية بدلاً من الإنتاج الضخم.

وأوضح قائلاً: "بالنسبة لهذا النوع من التكنولوجيا، كان على الموردين تكييف قدراتهم لإنتاج مكونات لتطبيقات جديدة"، واصفاً الأمر بأنه عملية تعلم لكل من المهندسين والمصنعين. وأضاف أن قرار المضي قدماً في التصنيع المحلي آتى ثباره في النهاية من خلال تمكين نظام مصنع بالكامل محلياً.

ومن هناك، انتقل العمل إلى اختبارات مكثفة. وقال تسوتسانيس: "كان علينا تصميم إجراءات اختبار دقيقة للغاية مع تكرارات متعددة". وشمل ذلك عمليات المحاكاة، والاختبارات الأرضية المتكررة لمحرك الصاروخ، والتكامل مع منصة الإطلاق، وتجارب إطلاق متعددة بينما كان الصاروخ مثبتاً بالفعل.