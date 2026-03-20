صلوات العيد تجلب الهدوء والوحدة في جميع أنحاء الإمارات

مع بزوغ أول ضوء للفجر في صباح عيد الفطر، ساد هدوءٌ في جميع أنحاء الإمارات — لحظة تأمل بدت ذات معنى خاص في عالم يمر بأوقات عصيبة.
على الرغم من أن الساعات الأولى تضمنت تقارير موجزة عن اعتراض صواريخ، إلا أن الهدوء سرعان ما عاد.
صدى الأذان المألوف دوى في الأحياء، جاذباً المصلين إلى المساجد لأداء صلاة العيد الخاصة يوم الجمعة.
خارج المساجد، كان هناك همس خفيف للحياة — أطفال يرتدون ملابس جديدة زاهية يتشبثون بآبائهم، حماسهم لا يمكن إخفاؤه؛ عائلات تصل معاً، تحيي الأصدقاء والغرباء على حد سواء. في الداخل، امتلأت الصفوف بسرعة، كتفاً بكتف، حيث سادت روح الوحدة والتفاني.
في جميع أنحاء البلاد، سادت المساجد شعور هادئ بالوحدة. ابتسامات دافئة، تحيات رقيقة بـ “عيد مبارك”، ومصافحات مطولة عكست لحظة مشتركة — شعرت بأنها حميمية وجماعية في آن واحد.
بينما كان صوت الإمام يرشد المصلين، تتابعت الصلوات كوقفة من العالم الخارجي — لحظة للتنفس والتأمل والشكر. حفيف الملابس الناعم وإيقاع الصلاة خلقا شعوراً بالهدوء ساد على التجمع.
عندما انتهت الصلوات، تحول السكون بلطف إلى احتفال. تعانق المصلون، وتبادلوا التحيات مرة أخرى، وعادوا إلى يومهم – حاملين معهم الطمأنينة والوحدة والأمل الهادئ الذي ميز الصباح.
صورة KT: شهاب
صورة KT: شهاب
صورة KT: شهاب
صورة كي تي: شهاب
صورة كي تي: شهاب
صورة كي تي: شهاب
صورة كي تي: شهاب
صورة كي تي: شهاب
صورة كي تي: شهاب
صورة كي تي: شهاب