صلوات العيد تجلب الهدوء والوحدة في جميع أنحاء الإمارات

خارج المساجد، كان هناك همس خفيف للحياة — أطفال يرتدون ملابس جديدة زاهية يتشبثون بآبائهم، حماسهم لا يمكن إخفاؤه؛ عائلات تصل معاً، تحيي الأصدقاء والغرباء على حد سواء. في الداخل، امتلأت الصفوف بسرعة، كتفاً بكتف، حيث سادت روح الوحدة والتفاني.