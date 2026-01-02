صلاة الجمعة بالإمارات: المساجد تشهد حضوراً مبكراً مع التوقيت الجديد

خرج العديد من المصلين من منازلهم في وقت أبكر من المعتاد، حاملين سجادات الصلاة، متكيفين مع توقيت صلاة الجمعة الجديد. ما وجدوه لم يكن عجلة أو عدم يقين، بل وقت إضافي وهدوء ومساحة للتأمل.
اختار العديد من المصلين الوصول مبكرًا، مغادرين منازلهم بوقت كافٍ لضمان وصولهم إلى المساجد براحة. بحلول الظهر، كانت الساحات وقاعات الصلاة تمتلئ بالمصلين الذين استقروا بهدوء.
في مسجد فيصل خلفان الرومي في النهدة، كان المصلون جالسين عندما أُذِن للصلاة في الساعة 12:25 ظهرًا. بدأت الخطبة بعد ذلك بقليل مع استقرار المصلين داخل وخارج المسجد.
قال عظيم شنواذ إن الوصول مبكرًا منحه لحظة نادرة من الهدوء قبل الصلاة. “جئت مبكرًا وأدركت أن لدي المزيد من الوقت. جلست بهدوء، تأملت، واستعددت بشكل أفضل. كان شعورًا بالسلام.”
قال بلال أحمد، مقيم في النهدة بدبي، إن التجربة ذكرته بإيقاع أقدم لأيام الجمعة.
“شعرت وكأنها الأيام القديمة. المدارس مغلقة الآن لعطلة الشتاء، لذا كانت الطرق فارغة. لم يكن هناك أي ضغط مروري على الإطلاق. لا يزال موسم العطلات، ولكن بمجرد إعادة فتح المدارس، سنفهم حقًا كيف يؤثر هذا التوقيت على حركة المرور.”
شهدت مشاهد مماثلة في جميع أنحاء البلاد، حيث تكيف المصلون مع روتينهم بسلاسة. في السابق، كانت صلاة الجمعة في العديد من المناطق تُقام في وقت أقرب إلى منتصف الظهيرة، مما يترك الناس غالبًا يندفعون بين العمل والصلاة والغداء.
في مسجد بن دلموك في ديرة، بدأت الخطبة في الساعة 12:45 مساءً، وبدأت صلاة الجماعة بعد 15 دقيقة في الساعة 1 مساءً. انتهت الصلاة بحلول الساعة 1:07 مساءً، مما سمح للمصلين بالعودة إلى يومهم في وقت أبكر من ذي قبل.
قال المقيم في دبي، أثر مانيغودا، إن التوقيت المبكر شعر بأنه طبيعي منذ أول جمعة. "الصلاة في وقت مبكر شعرت بأنها جيدة. اليوم كله يسير بشكل أفضل الآن. تصلي، تأكل، ولا يزال لديك وقت،" قال.
قال بعض السكان أيضًا إن التغيير خفف الضغط وحسن التركيز. "في السابق، كان هناك دائمًا عجلة، مثل مغادرة العمل، والوصول إلى المسجد، والعودة بسرعة. اليوم شعر بالهدوء. وصل الناس مبكرًا، جلسوا بهدوء، واستمعوا بانتباه. لا يزال يشعر وكأنه عطلة،" قال فهيم نيسار.
"سوف نضطر إلى التكيف مع التوقيتات من الأسبوع المقبل، وأنا متأكد أنه سيكون أفضل،" أضاف نيسار.
في جميع أنحاء المدينة، فعل التحول أكثر من مجرد تغيير الساعة. بالنسبة لبعض السكان، أبطأ اللحظة بتحويل صلاة الجمعة إلى وقفة أكثر هدوءًا بدلاً من واجب مستعجل وشكل أيضًا جدولهم الجديد ليوم الجمعة.