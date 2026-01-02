صلاة الجمعة بالإمارات: المساجد تشهد حضوراً مبكراً مع التوقيت الجديد

قال بعض السكان أيضًا إن التغيير خفف الضغط وحسن التركيز. "في السابق، كان هناك دائمًا عجلة، مثل مغادرة العمل، والوصول إلى المسجد، والعودة بسرعة. اليوم شعر بالهدوء. وصل الناس مبكرًا، جلسوا بهدوء، واستمعوا بانتباه. لا يزال يشعر وكأنه عطلة،" قال فهيم نيسار.