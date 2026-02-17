صلاة التراويح تبدأ الليلة في الإمارات بعد رؤية هلال رمضان

يبدأ شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم الثلاثاء.
وقد صدر هذا الإعلان عن ديوان الرئاسة عبر حسابه على منصة إكس، وذلك عقب صلاة المغرب. وبناءً عليه، يُعتبر اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وسيبدأ المسلمون في كافة أنحاء الدولة الصيام اعتباراً من فجر يوم الأربعاء.
ستنطلق صلاة التراويح الليلة في مساجد الإمارات بعد أداء صلاة العشاء، ومن المنتظر أن يمتلئ المصلون في المساجد مع انطلاق نفحات الشهر المبارك والصلوات الليلية المتميزة.
يُعد شهر رمضان وقتاً للصيام، والصلاة، والتأمل، والعطاء؛ حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر وحتى غروب الشمس، مع التركيز على النمو الروحي والترابط المجتمعي. كما يُتوقع أن يدخل قرار تقليص ساعات العمل للقطاعين العام والخاص حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأربعاء.