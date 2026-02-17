صلاة التراويح تبدأ الليلة في الإمارات بعد رؤية هلال رمضان

يُعد شهر رمضان وقتاً للصيام، والصلاة، والتأمل، والعطاء؛ حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر وحتى غروب الشمس، مع التركيز على النمو الروحي والترابط المجتمعي. كما يُتوقع أن يدخل قرار تقليص ساعات العمل للقطاعين العام والخاص حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأربعاء.