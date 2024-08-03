صفية الصايغ تحمل آمال الإمارات في سباق الدراجات غداً
ستحمل الدراج الإماراتية صفية الصايغ آمال الإمارات في سباق الطريق للسيدات في أولمبياد باريس يوم الأحد.
وستتنافس صفية البالغة من العمر 22 عاماً، وهي أول دراج إماراتية تتأهل للألعاب الصيفية، أمام مجموعة قوية تضم 96 متسابقاً. ويغطي السباق مسافة 158 كيلومترا.
ويمثل دولة الإمارات العربية المتحدة 14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة: الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، وركوب الدراجات، والسباحة.
وتعد الأمريكية "كريستين أرمسترونج" أكبر راكبة دراجات تفوز بميدالية أولمبية في فئة سباق الطرق للرجال والسيدات، حيث تبلغ من العمر 43 عاما، عندما فازت بسباق فردي ضد الزمن للسيدات في ريو دي جانيرو عام 2016.
وعلى العكس من ذلك، يعد البلجيكي "ريك فان لوي" أصغر بطل أولمبي في ركوب الدراجات على الطرق، حيث فاز بالميدالية الذهبية في سباق الطريق لفرق الرجال في أولمبياد هلسنكي عام 1952 عن عمر يناهز 18 عامًا و226 يومًا.
وبالعودة إلى مشاركة الإمارات في السباحة، تنافست مها الشحي في سباق 200 متر حرة، محققة زمناً قدره 2:17.17 دقيقة، أي أسرع بـ 20 ميلي ثانية من رقمها القياسي السابق، لتحتل المركز 28 في الترتيب العام.
وسجل يوسف المطروشي زمنا قدره 50.39 ثانية في سباق 100 متر حرة، ليحتل المركز 44 ويحطم رقمه القياسي السابق البالغ 50.43 ثانية.
واختتم فريق الفروسية مشاركته في منافسات القفز الجماعي في الجولة التأهيلية، حيث احتل المركز الـ18 بإجمالي 72 خطأ وبزمن قدره 249.47 ثانية. وما زال الفريق يحتفظ بالمسابقة الفردية التي ستقام يوم الاثنين وتستمر لمدة يومين في قصر فرساي.
كما اختتمت العداءة مريم الفارسي مشاركتها في المسابقة بحصولها على المركز التاسع في الجولة الثانية لسباق 100 متر مسجلة أفضل زمن شخصي قدره 13.26 ثانية.
كما أكمل فريق الجودو مشاركته في البطولة عبر ست فئات مختلفة للأوزان من خلال اللاعبين، وهم بشيرات خرودي في فئة 52 كجم، و"نارماند بيان" في فئة أقل من 66 كجم، وطلال شفيلي في فئة أقل من 81 كجم، و"آرام جريجوريان" الذي كان على وشك الفوز. وتأهل إلى الدور نصف النهائي في وزن تحت 90 كجم بعد أداء رائع وفوز في المباراتين الأولى والثانية، وظافر عرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم والذي خرج من دور الـ16 بسبب بعض التحكيم. أخطاء بعد الفوز على بطل الجزائر في دور الـ32.