صفية الصايغ تحمل آمال الإمارات في سباق الدراجات غداً

ستحمل الدراج الإماراتية صفية الصايغ آمال الإمارات في سباق الطريق للسيدات في أولمبياد باريس يوم الأحد.

وستتنافس صفية البالغة من العمر 22 عاماً، وهي أول دراج إماراتية تتأهل للألعاب الصيفية، أمام مجموعة قوية تضم 96 متسابقاً. ويغطي السباق مسافة 158 كيلومترا.

ويمثل دولة الإمارات العربية المتحدة 14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة: الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، وركوب الدراجات، والسباحة.