صفر وفيات على طرق أبوظبي بسبب الضباب

وأشار إلى أن أبوظبي أطلقت مجموعة من المبادرات بهدف تحقيق معدل صفر وفيات على الطرق في السنوات المقبلة. كما أطلقت نظامًا تنبؤيًا للذكاء الاصطناعي لتحقيق هدف عدم وقوع وفيات في حوادث الطرق.