صفر وفيات على طرق أبوظبي بسبب الضباب

سجلت أبوظبي صفر وفيات بسبب الضباب منذ إدخال أنظمة التنبيه الإلكترونية الحمراء والزرقاء والصفراء على الطرق السريعة في عام 2019، حسبما صرح ممثل لشرطة أبوظبي يوم الثلاثاء.
في حال ضعف الرؤية على طرق أبوظبي السريعة، يتم تنبيه الشرطة عبر هذه المستشعرات واللوحات الإلكترونية، ثم ترسل رسالة إلى سائقي السيارات ضمن دائرة نصف قطرها 1-2 كيلومتر، تحذرهم من إبطاء السرعة والقيادة بحذر.
قال الممثل في معرض الأنظمة غير المأهولة (UMEX) ومعرض المحاكاة والتدريب (SimTEX) الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض: "الألوان الحمراء والزرقاء تعني أنه يجب عليك توخي الحذر لوجود حادث أمامك. نحاول تحذير مستخدمي الطريق عن طريق إرسال رسائل تحذيرية كما كانت الشرطة ترسل رسائل تحذير من فيروس كورونا خلال الجائحة".
وقال إنه من الضروري تخفيض السرعة واتباع التعليمات عندما يومض الضوء الأصفر، وتكون الرؤية ضعيفة على الطرق السريعة.
وأشار إلى أن أبوظبي أطلقت مجموعة من المبادرات بهدف تحقيق معدل صفر وفيات على الطرق في السنوات المقبلة. كما أطلقت نظامًا تنبؤيًا للذكاء الاصطناعي لتحقيق هدف عدم وقوع وفيات في حوادث الطرق.
وحذر من أن سائقي السيارات قد يتعرضون لغرامات لعدم التزامهم بالقواعد عندما تومض هذه الإشارات الإلكترونية، ويتلقون رسالة تحذير بشأن حادث وضعف الرؤية أثناء الضباب.
وأضاف: "ستتلقى رسالة كما كان الناس يتلقون خلال فيروس كورونا. من الضروري اتباع هذه التعليمات لهذه الأضواء عندما تومض"، محذرًا من أنه إذا لم يتبع سائقو السيارات هذه التعليمات، فقد يلتقطهم الرادار بسبب السرعة الزائدة.
