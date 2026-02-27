صرخة تحذير من قلب الأحياء.. شرطة دبي تلاحق "ضجيج الموت" في ليالي رمضان

صرح سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن هذه السلوكيات غير المسؤولة تتصاعد وتيرتها في المناطق السكنية التي تشهد عادةً حركة كثيفة للعائلات والأطفال وكبار المواطنين. وأوضح أن القيادة برعونة دون أدنى التزام باشتراطات السلامة تجعل من هؤلاء الفتية عرضةً لحوادث دهس أو اصطدامات مأساوية في لحظة طيش.