صرخة تحذير من قلب الأحياء.. شرطة دبي تلاحق "ضجيج الموت" في ليالي رمضان

مع حلول ليالي شهر رمضان المبارك، وجّهت القيادة العامة لشرطة دبي تحذيراً من تنامي ظاهرة قيادة المراهقين للدراجات النارية والترفيهية داخل الأحياء السكنية، واصفةً إياها بأنها "قنبلة موقوتة" تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتقضّ مضاجع السكان في ساعات ما بعد الإفطار.
تهديد صامت في "ساعات الذروة"
صرح سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن هذه السلوكيات غير المسؤولة تتصاعد وتيرتها في المناطق السكنية التي تشهد عادةً حركة كثيفة للعائلات والأطفال وكبار المواطنين. وأوضح أن القيادة برعونة دون أدنى التزام باشتراطات السلامة تجعل من هؤلاء الفتية عرضةً لحوادث دهس أو اصطدامات مأساوية في لحظة طيش.
قبضة القانون: حجز وبلاغات واستدعاء
لم يقتصر التحذير على النصح فقط، بل كشف اللواء المزروعي عن إجراءات حازمة اتخذتها الدوريات المرورية مؤخراً، شملت:
إيقاف المخالفين فوراً لحمايتهم وحماية المارة.
حجز الدراجات النارية والترفيهية المخالفة.
فتح بلاغات رسمية في مراكز الشرطة المختصة.
استدعاء أولياء الأمور للمساءلة القانونية وتحميلهم مسؤولية إهمال الرقابة.
وأكد المزروعي أن "القيادة مسؤولية لا مجرد هواية، والوقاية تبدأ من باب المنزل قبل أن تصل إلى الشارع".
رسالة إلى أولياء الأمور: "أبناؤكم أمانة"
ناشدت شرطة دبي الآباء بضرورة ممارسة دورهم الرقابي بصرامة، مؤكدة أن السماح للأبناء بقيادة هذه المحركات في الطرق العامة أو بين البيوت هو تعريض مباشر لحياتهم للخطر ومخالفة صريحة للقانون.
عين المجتمع.. "كلنا شرطة"
وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، دعت الشرطة الجمهور ليكونوا "العين الساهرة" عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات تزعج السكان أو تهدد أمن الطرق من خلال:
خدمة "كلنا شرطة" عبر الاتصال بالرقم 901.
خدمة "عين الشرطة" المتوفرة في تطبيق شرطة دبي الذكي.
ختمت شرطة دبي بيانها بالتأكيد على أن الهدف ليس تقييد الحريات، بل ضمان قضاء شهر فضيل آمن وهادئ للجميع، بعيداً عن ضجيج المحركات وأوجاع الحوادث.