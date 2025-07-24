صرخات غزة من قلب الإمارات: عائلات تواجه الجوع والموت في "البحث عن المستحيل"

يروي غزيون مقيمون في الإمارات قصصاً مؤلمة عن المجاعة والنضال من أجل البقاء لعائلاتهم في غزة. فبحلول يوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة في غزة، في منشور عبر "تيليغرام"، عن وفاة 111 شخصاً في قطاع غزة بسبب الجوع والأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

"البحث عن المستحيل"

عندما طُلب منه تلخيص حياته اليومية في غزة، أجاب المصور الصحفي همام يونس الزيتونية بكلمتين فقط: "البحث عن المستحيل".

يروي يونس، وهو جار للمقيم في الإمارات أنور عوني، الواقع المؤلم الذي يواجهه سكان غزة لمجرد البقاء على قيد الحياة.

في رسالة صوتية أرسلها إلى عوني، وشاركها مع "الخليج تايمز"، وصف يونس كيف أصبح الطعام غير متوفر بالكامل تقريباً في الأسواق، وحيث يتوفر الطعام بكميات محدودة، فإن الأسعار مرتفعة للغاية. عادة، كانت أخت يونس تخرج للبحث عن الطعام لإحضاره إلى المنزل، لكنه قال إن الأسواق توقفت عن الوجود هذا الأسبوع. يقول يونس: "لقد أصبح البحث عن الطعام شبه مستحيل. للتكيف، بدأنا بزراعة الخضروات في حديقتنا للمساعدة في تخفيف جوع الأطفال."

وأضاف أن مركز توزيع المساعدات، الذي أقامته مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً، أصبح "فخاً للموت"، مضيفاً: "لا نستطيع الذهاب إلى هناك. إصاباتنا من غارة جوية سابقة، والتي قتلت 13 فرداً من عائلتي، تركتنا مقيدين جسدياً وغير قادرين على التحرك بحرية."

قُتلت عائلة يونس في غارة جوية في ديسمبر 2023، بعد شهرين من بدء إسرائيل حملة القصف المتواصلة. وأضاف: "أصيب آخرون [أفراد الأسرة]؛ وبعضهم تمكن من المغادرة لتلقي العلاج الطبي. أما الباقون، فاهتمامهم بالطعام والماء يفوق متابعة الأخبار. هذا التحول في التركيز يقول كل شيء عن واقعنا."

بين أسعار المواد الغذائية المرتفعة ومراكز التوزيع التي وصفها بـ "فخاخ الموت"، يعاني العديد من سكان غزة من حالات شديدة من سوء التغذية والمجاعة، وفي كثير من الحالات يموتون بسبب الجوع. يوم الأربعاء، حذرت أكثر من 100 منظمة حقوقية من أن التجويع القسري لسكان قطاع غزة يتصاعد.

كل يوم هو صراع من أجل البقاء

شاركت يارا بصلات، وهي غزية تعيش في الإمارات، أن أفراد عائلتها "يحاولون الصمود بما لديهم من القليل" في غزة، كما أخبرت "الخليج تايمز".

شاركت بصلات: "الحياة في غزة الآن ثقيلة بشكل لا يصدق وغير مؤكدة. كل يوم هو صراع، يستيقظ الناس ولا يعلمون ما إذا كان سيتوفر لهم الطعام أو الماء أو حتى الأمان الأساسي." وأضافت: "تبذل العائلات قصارى جهدها للحفاظ على شعور معين بالحياة الطبيعية، لكن الوضع جعل حتى الروتين اليومي البسيط شبه مستحيل."

على الرغم من أن عائلتها تلقت بعض المساعدات، إلا أنها غير منتظمة وليست كافية لإعالتهم. مراكز التوزيع مكتظة للغاية، وتغمرها أعداد هائلة من الناس للحصول على إحدى حزم المساعدات. قالت: "ينتظر الناس لساعات في ظروف صعبة، وغالباً ما يتم طردهم لأن الإمدادات تنفد."

لقد كان مشاهدة المجاعة، ونقص المخزون الغذائي، والمجازر في مواقع المساعدات، والطنين المستمر للطائرات بدون طيار في الجو، "أحد أصعب الأمور" التي تعاملت معها بصلات على الإطلاق. قالت إنها تحاول البقاء على اتصال مع عائلتها في غزة قدر الإمكان، ولكن هناك أوقات تمر فيها أيام دون أي تحديث منهم. صرحت: "عندما نتحدث، تكون المحادثة قصيرة ومباشرة، ومعظمها فقط للتأكد من أن الجميع على قيد الحياة وفي أمان. نادراً ما يكون هناك وقت لأي شيء آخر. ومع ذلك، فإن سماع أصواتهم، ولو لفترة وجيزة، يعني العالم بالنسبة لي."

قالت إنها مثقلة بالقلق، وكل رسالة أو مكالمة مليئة بالخوف، ولكن أيضاً الأمل. أضافت بصلات: "أحاول أن أظل ثابتة وقوية من أجلهم. التمسك بالإيمان والبقاء على اتصال، حتى بأصغر الطرق، يساعدني على التأقلم. وبالطبع، أذكرهم في كل صلاة أصليها."