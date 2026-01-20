صراع الوظيفتين.. طموح الشباب وتحدي الاستقرار في دبي

حذر خبراء الموارد البشرية في دولة الإمارات من أن "الأعمال الجانبية" (Side hustles) أصبحت تؤثر بشكل متزايد على الوظائف الأساسية، مع استمرار الموظفين الشباب في التوفيق بين أدوار وظيفية متعددة.

ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز "هاريس بول" (Harris Poll)، فإن ما يقرب من 6 من كل 10 موظفين من "جيل زد" (Gen Z)، ونحو نصف جيل الألفية، يمارسون حالياً أعمالاً جانبية. ولا يحرك هذا التوجه الطموح فحسب، بل الرغبة في المرونة والحرية وتعدد مصادر الدخل لفرض السيطرة على المستقبل.

وكشف استطلاع أجراه "Glassdoor-Harris" عام 2024 أن 39% من الموظفين يمارسون أعمالاً جانبية لزيادة دخلهم، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 57% لدى جيل "زد" و48% لدى جيل الألفية. وفي دبي، يغذي هذا التحول أيضاً ركود الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير المفاهيم حول النجاح والعمل.

الاحتراق الوظيفي وتحديات مكان العمل

قالت جيسي جوي، رئيسة الموارد البشرية والإدارة في شركة "Magnitude Creative": "الأعمال الجانبية أصبحت أكثر انتشاراً في وكالتنا بسبب العمل عن بعد والنظام الهجين. لم يعد الموظفون ينظرون إلى الوظيفة الواحدة كمصدر وحيد للاستقرار؛ بل هي رد فعل منطقي تجاه التضخم وتكاليف السكن والرسوم الدراسية أو الالتزامات العائلية بالنسبة للكثيرين من الأجيال الأكبر سناً".