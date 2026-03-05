صراع الأجواء يفرض"إغلاقاً مؤقتاً" على أبرز الوجهات السياحية في الإمارات

يستمر الموسم السياحي في الإمارات حتى مارس، قبل أن يصبح الطقس أكثر حرارة اعتبارًا من أبريل. هذا هو الوقت الذي تشهد فيه دبي والإمارات الأخرى زيادة في عدد المقيمين والزوار الذين يغامرون بقضاء الوقت في الهواء الطلق، والاستمتاع بالعديد من المعالم السياحية المفتوحة.

ومع ذلك، أغلقت بعض المعالم السياحية في الإمارات أبوابها بسبب حالة التأهب الأمني ​​المشددة في المنطقة منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير، مما أثر على عدة دول في الشرق الأوسط.

مع دخول الحرب يومها السادس، مددت العديد من المتنزهات والأماكن السياحية الشهيرة إغلاقها.

القرية العالمية: أعلنت الوجهة العائلية الشهيرة المفتوحة أنها ستظل مغلقة حتى الجمعة 6 مارس كإجراء سلامة احترازي تماشياً مع التوجيهات الرسمية. تم إغلاق المنتزه منذ 1 مارس 2026.

دبي باركس آند ريزورتس: سيظل المجمع الترفيهي الذي يقدم مجموعة متنوعة من المتنزهات الترفيهية مغلقًا في 5 و 6 مارس أيضًا كإجراء سلامة احترازي. وقد حثوا الزوار الذين لديهم تذاكر حالية على التحقق من أحدث المعلومات على موقعهم الإلكتروني.

عين دبي: ستظل عجلة فيريس العملاقة الواقعة في جزيرة بلوواترز، وهي جزء بارز من أفق دبي، مغلقة أيضًا في 5 و 6 مارس. وقد طُلب من الضيوف الذين لديهم حجوزات حالية التحقق من موقعهم الإلكتروني قبل الزيارة.

جبل جيس: كإجراء احترازي، أُعلن يوم الأحد 1 مارس أن جبل جيس وجميع معالمه وأنشطته ومطاعمه ستظل مغلقة مؤقتًا. ستستأنف العمليات عندما تسمح الظروف بذلك.

لماذا أغلقت المعالم السياحية؟

اختار العديد من الأماكن السياحية إبقاء أبوابها مغلقة وسط الهجمات الإيرانية رداً على الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية الضخمة. وقد استهدفت العديد من دول الخليج بموجات متكررة من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية منذ 28 فبراير.

أعلنت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت بنجاح ثلاثة صواريخ باليستية في 4 مارس 2026، واكتشفت 129 طائرة مسيرة، تم اعتراض 121 منها بينما سقطت ثماني طائرات داخل أراضي الدولة.