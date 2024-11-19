"صدى الأيام"يعود بعد 30 عاماً ليحكي تاريخ الفنون الإماراتية

كما أدرك أن هذه الأغاني لا يجب أن تُسمع فحسب، بل يجب أن تُرى أيضاً، وأن تُجسَّد بصرياً. وأضاف: "شعرت أن الناس بحاجة إلى رؤية كيفية أداء هذه الأغاني، وكيف كانت تُستخدم الطبول والهتافات، وكيف كان يُغنّى على ظهور الجمال". وحتى كإنتاج تلفزيوني، كان خالد يأمل في إنتاج وثائقي صغير. وأردف قائلاً: "كنت أفكر في ثلاث أو خمس رقصات، ثم إجراء مقابلات مع بعض من مؤديها".