صدمة في موسكو: اعتداء عنيف على طفل لاجئ في المطار

تم توجيه اتهامات لرجل بيلاروسي بعد أن قام بحمل طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا وألقى به بعنف على أرضية مطار موسكو.

شوهد الرجل البالغ من العمر 31 عامًا وهو يتفقد محيطه بينما كان يقف بجانب طفل كان يحمل حقيبة سفر صغيرة. ثم حمل الرجل الطفل وضربه بقوة على رأسه بالأرضية الصلبة.

انتشر على الإنترنت تسجيلٌ لكاميرات المراقبة للحادثة. يُظهر الفيديو الرجل وهو يرتكب الفعلة المروعة، وبعدها يُبعده شهود عيان عن الطريق ويهرعون لمساعدة الطفل.

أفادت تقارير إعلامية أن السلطات المحلية ألقت القبض على الرجل واعترف بالاعتداء، قائلاً إنه "حاول قتل" الطفل. وأضاف المعتدي أنه كان تحت تأثير المخدرات.

وذكرت التقارير أيضًا أن الطفل كان يفر من إيران مع تصاعد الصراع الإقليمي.