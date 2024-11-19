صداقة الطفولة تجر مهندساً إلى المحكمة بتحويل مالي مشبوه

وفي بلاغه الذي تقدم به إلى الشرطة، ادعى صاحب العمل أنه قام بتحويل مبلغ 2100 درهم من حسابه البنكي كدفعة أولى، وكان يظن أنه قام بتحويل المبلغ إلى العامل، ولكن عندما تعذر الوصول إلى العامل ولم تكتمل المعاملة، قام صاحب العمل بإبلاغ الشرطة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن إيداع أموال في حساب المهندس، الذي زعم عند استجوابه من قبل الشرطة أنه أعطى تفاصيل حسابه البنكي لصديقه القديم.