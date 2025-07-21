صحراء الفاية: شاهد إماراتي خالد على حضارة تمتد لأكثر من 200 ألف عام

تحت رمال الفاية الحمراء الممتدة في وسط الشارقة، ترقد واحدة من أقدم قصص صمود الإنسان في مواجهة قسوة الطبيعة، والتي تعود بجذورها إلى أكثر من 210,000 عام.

وفي حدث استثنائي الأسبوع الماضي، تم إدراج صحراء الفاية رسمياً ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لتكون بذلك دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز هذا العام.

صحراء تحكي تاريخ البشرية

الوقوف في الفاية اليوم يعني السير على خطى صيادي العصر الحجري القديم (الباليوثي) ورعاة العصر الحجري الحديث (النيوليتي)، أولئك الذين حولوا هذا الامتداد الجاف إلى مركز للحياة بفضل المياه التي كانت تفيض فيها منذ آلاف السنين. ففي ظل وجود الماء وجدت الحياة، وتحرك الإنسان بحثًا عنها في فترات مناخية متغيرة.

تتشكّل تضاريس الفاية من رمال حمراء وصخور متعرجة وأخاديد أودية متحجرة، تشهد جميعها على حقب متعاقبة من التغير البيئي والإنساني. وقد كشفت الحفريات الأثرية على مدى ثلاثين عاماً عن 18 طبقة أثرية متتابعة، توثق بشكل شبه متصل كيف تكيف الإنسان مع الفترات المتناوبة من الجفاف والمطر.