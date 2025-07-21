صحراء الفاية: شاهد إماراتي خالد على حضارة تمتد لأكثر من 200 ألف عام

تحت رمال الفاية الحمراء الممتدة في وسط الشارقة، ترقد واحدة من أقدم قصص صمود الإنسان في مواجهة قسوة الطبيعة، والتي تعود بجذورها إلى أكثر من 210,000 عام.
وفي حدث استثنائي الأسبوع الماضي، تم إدراج صحراء الفاية رسمياً ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لتكون بذلك دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز هذا العام.
الوقوف في الفاية اليوم يعني السير على خطى صيادي العصر الحجري القديم (الباليوثي) ورعاة العصر الحجري الحديث (النيوليتي)، أولئك الذين حولوا هذا الامتداد الجاف إلى مركز للحياة بفضل المياه التي كانت تفيض فيها منذ آلاف السنين. ففي ظل وجود الماء وجدت الحياة، وتحرك الإنسان بحثًا عنها في فترات مناخية متغيرة.
تتشكّل تضاريس الفاية من رمال حمراء وصخور متعرجة وأخاديد أودية متحجرة، تشهد جميعها على حقب متعاقبة من التغير البيئي والإنساني. وقد كشفت الحفريات الأثرية على مدى ثلاثين عاماً عن 18 طبقة أثرية متتابعة، توثق بشكل شبه متصل كيف تكيف الإنسان مع الفترات المتناوبة من الجفاف والمطر.
ما يميز الفاية عن غيرها من المواقع أن سجلها الأثري شبه متصل—وهو أمر نادر على مستوى العالم—ويمنح الباحثين نظرة فريدة عن بدايات نشوء الإنسان وتطوره في مناطق صحراوية.
اكتشفت هناك أدوات صوانية، وعظام حيوانات، ومخلفات صيد وتجميع تدل على مهارات الإنسان الأول في تتبع الحيوانات وصنع الأدوات من الحجارة الدقيقة، وجميع هذه المكتشفات يمكن مشاهدتها في المتحف القريب من الموقع.
مع هذا الاعتراف العالمي، تدخل الفاية قائمة نخبة من المواقع مثل أهرامات مصر وسور الصين العظيم. وتصبح ثاني موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي بعد مواقع العين الثقافية (أدرجت عام 2011)، وأول موقع صحراوي يدرج تقديراً لتراث العصر الحجري في العالم.
جاء ترشيح الفاية بعد أكثر من 30 عامًا من البحث العلمي والشراكات الدولية، وتعد شاهداً على رؤية الشارقة الاستراتيجية بتكامل التراث والتعليم وتنمية المجتمع. وقد أعلنت الشارقة عن خطة إدارة وحماية شاملة للموقع حتى عام 2030، تشمل مواصلة البحث وتعزيز السياحة المستدامة والتوعية المجتمعية.
يستطيع الزوار اليوم تتبع مسارات قصص القدماء من خلال جغرافية الموقع، مع العلم أن دخول بعض المناطق الأساسية يتم فقط ضمن جولات خاصة للحفاظ على المكان وحمايته. ويُنصح عند زيارتك، أن تشاهد الصخور المتحجرة التي كانت ذات يوم جزءًا من قاع بحر قديم. وفي لحظات شروق الشمس، يمكنك أن تتخيل أسرة من العصر الحجري وهي تشعل نارها تحت السماء ذاتها التي تظل المكان اليوم.
صحراء الفاية اليوم ليست مجرد موقع جيولوجي أو بيئي، بل هي وثيقة حية تحكي سيرة الإنسان وكيف أبدع في البقاء والأمل في بيئة من أصعب بيئات الأرض.