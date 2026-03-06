صحتكم أولوية.. مبادرة إماراتية لتقديم الدعم الطبي المجاني للمتأثرين بإغلاق الأجواء

أوضح مؤسس ورئيس المجموعة، ثمباي مويدين، سبب قرارهم بتقديم هذه الخدمة. “في الأوقات التي يؤثر فيها عدم اليقين على المجتمعات، يجب أن تظل الرعاية الصحية مصدرًا ثابتًا للطمانينة،” قال. “لطالما أظهرت الإمارات العربية المتحدة مرونة وتعاطفًا واستعدادًا ملحوظين في حماية رفاهية المقيمين والزوار على حد سواء. في ثمباي للرعاية الصحية، فرقنا مستعدة لدعم أي سائح يحتاج إلى رعاية طبية، مما يضمن ألا يشعر أحد بالوحدة عندما يتعلق الأمر بالصحة والسلامة. التزامنا بسيط - الرعاية والمساعدة والخدمة كلما دعت الحاجة.”