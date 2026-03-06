صحتكم أولوية.. مبادرة إماراتية لتقديم الدعم الطبي المجاني للمتأثرين بإغلاق الأجواء

مع عدم تمكن آلاف السياح والزوار من مغادرة البلاد بسبب إغلاق المجال الجوي، تدخلت العديد من منظمات الرعاية الصحية والمجتمعات لمساعدة ذوي الاحتياجات الطبية. بينما قدم البعض استشارات مجانية، كان آخرون على استعداد لتقديم الأدوية والاختبارات الطارئة.
يقدم المركز الطبي الباكستاني (PMC)، الواقع ضمن مبنى الجمعية الباكستانية في أم هرير، مساعدة طبية مجانية للمسافرين العالقين بسبب إغلاق المجال الجوي الأخير.
أكد الدكتور نسيم صابر، المدير الطبي للمركز الطبي الباكستاني (PMC)، أن المركز يفتح أبوابه لأي مسافر محتاج. وأوضح الدكتور صابر: "قد يكون هناك مرضى يعانون من أمراض مزمنة قد لا يتمكنون من الحصول على أدويتهم، أو بعضهم قد يصاب بالإنفلونزا الموسمية،" وأضاف: "يمكنهم القدوم إلى المركز الطبي الباكستاني، وسيتم الاعتناء بمشاكلهم الحادة أو المزمنة. لدينا 37 تخصصًا، والمركز مفتوح سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 9:30 مساءً."
خصص المركز صندوقًا خاصًا لتغطية جميع تكاليف العلاج. يمكن للمرضى الحصول على استشارات مجانية، واختبارات دم، وأشعة سينية، وفحوصات بالموجات فوق الصوتية، وحتى إجراءات بسيطة. بينما لن يوفر المركز إمدادات تكفي لأشهر’، فإنه سيوفر ما يكفي من الأدوية الحادة أو المزمنة لتغطية إقامة المريض' الممتدة في دبي.
افتتح المركز الطبي الباكستاني (PMC) لأول مرة في عام 2020، ووصفه الدكتور صابر بأنه "هدية" لمجتمع الإمارات. وأضاف أنه مدعوم من الحكومة وهيئة الصحة بدبي، ويضم أيضًا 62 طبيبًا متطوعًا من كبرى مستشفيات الإمارات. وقال: "إنه مثال رائع للتسامح وخدمة المجتمع."
بالإضافة إلى المجموعات المجتمعية، قدمت منظمات الرعاية الصحية أيضًا خدمات مجانية أو مخفضة للمسافرين العالقين في البلاد. وقد قدمت مجموعة ثومبي للرعاية الصحية التوجيه والمساعدة لأي شخص لديه مخاوف طبية عاجلة. وفي ملصق تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدت المجموعة بتوفر الدعم في ضوء الوضع الحالي.
أوضح مؤسس ورئيس المجموعة، ثمباي مويدين، سبب قرارهم بتقديم هذه الخدمة. “في الأوقات التي يؤثر فيها عدم اليقين على المجتمعات، يجب أن تظل الرعاية الصحية مصدرًا ثابتًا للطمانينة،” قال. “لطالما أظهرت الإمارات العربية المتحدة مرونة وتعاطفًا واستعدادًا ملحوظين في حماية رفاهية المقيمين والزوار على حد سواء. في ثمباي للرعاية الصحية، فرقنا مستعدة لدعم أي سائح يحتاج إلى رعاية طبية، مما يضمن ألا يشعر أحد بالوحدة عندما يتعلق الأمر بالصحة والسلامة. التزامنا بسيط - الرعاية والمساعدة والخدمة كلما دعت الحاجة.”
لمساعدة المجتمع الأوسع، بدأت أستر دي إم للرعاية الصحية بتقديم استشارات مجانية عبر الفيديو للصحة النفسية عبر الإنترنت حتى يوم الجمعة من خلال تطبيق myAster. يمكن للمقيمين أو السياح حجز استشارة فيديو سرية مع طبيب نفسي مرخص من راحة منزلهم. الخدمة متاحة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.