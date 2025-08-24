صحة الأبناء أولوية: النوم الجيد مفتاح التفوق الدراسي بعد العطلة الصيفية

مع إعادة فتح المدارس في الإمارات بعد العطلة الصيفية، يواجه العديد من الأطفال صعوبة أكبر من مجرد الحقائب الثقيلة والحافلات المبكرة؛ فهم يعانون من الحرمان من النوم، حسبما صرح أطباء لصحيفة "الخليج تايمز".

وقال الأطباء إن السهر لوقت متأخر خلال العطلة، والإفراط في استخدام الأجهزة والشاشات، وعدم انتظام الروتين اليومي، يترك الأطفال متعبين وغير مركزين عند عودتهم إلى الفصول الدراسية.

خلال العطلات، انزلق العديد من الأطفال إلى نمط من السهر والاستيقاظ المتأخرين. وقد أدى التبديل المفاجئ إلى الروتين المدرسي الصباحي الباكر إلى تعطيل إيقاعهم اليومي (الساعة البيولوجية للجسم).

الإرهاق في الفصول الدراسية

قال الدكتور عابد حمصي، استشاري طب الأطفال في مركز برجيل الجراحي اليومي، إن "الأطفال عندما ينتقلون فجأة من النوم المتأخر إلى الاستيقاظ المبكر، يجدون صعوبة في التكيف". وهذا يؤثر على مستويات طاقتهم وتركيزهم خلال الصباح المدرسي.

أكثر الشكاوى شيوعًا التي يجلبها الآباء إلى العيادات هي أن الأطفال ببساطة لا يستطيعون النوم مبكرًا. وأضاف الدكتور حمصي: "لقد اعتادوا على الشاشات، ووجبات العشاء المتأخرة، أو أن يكونوا نشطين بالقرب من وقت النوم. وهذا يجعل من الصعب عليهم الاسترخاء".

يحذر الأطباء من أن الأطفال المحرومين من النوم ليسوا فقط سريعي الغضب في الصباح، بل يجدون صعوبة في البقاء منتبهين في الفصل.