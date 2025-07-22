صحة أبنائكم أولًا: مدارس بالإمارات تحظر حقائب "الترولي" لسلامة الطلاب

مدارس في الإمارات تحظر الحقائب ذات العجلات (ترولي باج): إليكم الأسباب

تُوصي العديد من المدارس في جميع أنحاء الإمارات أولياء الأمور بعدم إرسال أطفالهم بحقائب ذات عجلات (ترولي باج) للعام الدراسي القادم، مستشهدة بمخاوف صحية، وسلامة، وأسباب عملية.

حتى مع عدم بدء العائلات بعد في التسوق استعدادًا للعودة إلى المدارس وسط العطلة الصيفية، تلقى بعض أولياء الأمور تعميمات تحثهم على إعادة النظر في خياراتهم من الحقائب.

السلامة أولاً وليس الراحة

يحث التربويون وأخصائيو الرعاية الصحية أولياء الأمور على إعطاء الأولوية للسلامة والعادات الذكية على حساب الراحة أو الاتجاهات عند اختيار الحقيبة المدرسية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها المدارس مخاوف الحقائب المدرسية. ففي أغسطس من العام الماضي، ذكّرت سلطات أبوظبي المؤسسات بأن حقيبة الظهر للطالب يجب ألا تتجاوز 20 بالمائة من وزن جسمه.

منذ ذلك الحين، انتقل عدد متزايد من المدارس في جميع أنحاء الإمارات إلى تطبيق سياسات حقائب أخف وزنًا وإرشادات وزن محددة حسب العمر لتقليل الإجهاد البدني على الطلاب.

في صميم هذا التحول يكمن التركيز على رفاهية الطالب. قال نوفل أحمد، المدير الإداري في "ودليم إيديكيشن" (Woodlem Education): "إن إزالة الحقائب ذات العجلات عبر مدارس ودليم هي مبادرة تتمحور حول الطالب وتهدف في المقام الأول إلى حماية صحة الطلاب ورفاهيتهم."

وذكر عدة مشكلات تتعلق بالحقائب ذات العجلات، بما في ذلك الإجهاد البدني الناتج عن سحبها، ومخاطر التعثر على السلالم، والضوضاء الزائدة. وأضاف: "الحقائب ذات العجلات تساهم أيضًا في الازدحام والفوضى في الفصول الدراسية، مما يزيد من خطر التعثر داخل الفصل الدراسي أيضًا."

لتخفيف العبء، تعزز مدارس ودليم سياستها "أحضر جهازك الخاص" (BYOD) ومنصات التعلم الإلكتروني لتقليل الاعتماد على الكتب المدرسية الثقيلة. ومع توفر خزائن في الحرم الجامعي، يُشجع الطلاب على إحضار الأساسيات فقط في حقائب ظهر خفيفة الوزن ومريحة.

في هذه الأثناء، تتبع مدرسة "شايننغ ستار الدولية" في أبوظبي نهجًا أكثر تحديدًا حسب العمر. "نوصي الطلاب في المرحلة التأسيسية والمرحلة الابتدائية العليا باستخدام الحقائب ذات العجلات، حيث لا تزال أكتافهم في طور النمو وقد يؤدي حمل الأحمال الثقيلة إلى إجهاد عمودهم الفقري وجسمهم."

وأوضحت: "بالنسبة لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، حقائب الظهر أكثر ملاءمة. ننصح الطلاب بتجهيز حقائبهم وفقًا للجدول الزمني للحفاظ على الوزن الإجمالي أقل من ثمانية للطلاب الأكبر سنًا."

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مخاطر الإصابات

يدعم خبراء الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارات مخاوف المدارس، محذرين من أن الحقائب ذات العجلات ليست آمنة كما يفترض الكثيرون.

أوضح الدكتور عمرو الزواهري، استشاري طب الأطفال في مستشفى ميدكير رويال التخصصي: "بينما قد تقلل الحقائب ذات العجلات الضغط المباشر على الظهر، إلا أنها ليست آمنة بالضرورة. مخاطر التعثر هي مصدر قلق كبير. كما أن المناورة بالحقائب ذات العجلات في مثل هذه الأماكن يمكن أن تؤدي إلى إجهاد الرسغ والكتف. وفي كثير من الحالات، ينتهي المطاف بالأطفال بحمل الحقائب ذات العجلات صعودًا على الدرج أو فوق حواجز الرصيف، مما يهزم الغرض ويزيد من خطر الإصابة."

وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في اختيار النوع الصحيح من الحقيبة المناسبة من الناحية المريحة، ولكن أيضًا في تقليل ما يوضع بداخلها — عن طريق استخدام الخزائن، أو الكتب الرقمية، أو المواد الأخف وزنًا.

وأضافت الدكتورة مليحة رفيق، استشارية طب الأطفال في مستشفى إن إم سي رويال، أن الاستخدام السيئ للحقائب ذات العجلات يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي.

وتنصح بأن يركز أولياء الأمور والمدارس ليس فقط على نوع الحقيبة، ولكن أيضًا على كيفية استخدامها، وكم تحمل، وكيف تتناسب مع البيئة المدرسية اليومية للطفل.

وقالت: "غالبًا ما يستخدمها الأطفال بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى إجهاد عضلي غير متساوٍ، وتغير في أنماط المشي، وحتى انحراف في العمود الفقري."

"يمكن للحقائب ذات العجلات بسهولة أن تتسبب في تعثر الطلاب الآخرين... وحجمها الأكبر يجعل تخزينها بشكل منظم في الفصول الدراسية أو الحافلات أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون عجلاتها صاخبة ومزعجة، كما أن الحجم الأكبر للحقائب ذات العجلات يجعل تخزينها بشكل منظم في الفصول الدراسية أو الحافلات أكثر صعوبة،" أضافت.