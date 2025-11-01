صحارى دبي تتلألأ مع عودة الشتاء.. وإيجار الخيام يصل إلى 250 درهماً في الساعة

وعلى بُعد كثبان قليلة، ذكر جواد خان، وهو مشرف آخر في منطقة نصف الصحراء، أن الأيام العادية أهدأ وأن الأسعار أكثر مرونة. قال: "في أيام الأسبوع، نتقاضى حوالي 150 درهماً أو أقل حسب عدد الأشخاص. معظم الزوار يأتون بعد الغروب ويظلون حتى منتصف الليل أو بعده، أما الجمعة والسبت فهما الأكثر ازدحاماً، وبعض الخيام تُحجز قبل يومين أو ثلاثة".