صباح الأحد الماطر.. شلالات جيس تتصدر المشهد

بالنسبة للسكان الراغبين في الاستمتاع بيوم الأحد في الهواء الطلق، هناك أخبار سارة؛ حيث هطلت الأمطار بالفعل على أجزاء من دولة الإمارات اليوم 8 فبراير.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها "مركز العاصفة" هطول أمطار غزيرة في مناطق برأس الخيمة، مما أدى إلى تدفق شلالات مذهلة عند سفح جبل جيس، تزامنت مع دوي الرعد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في السلسلة الجبلية لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 10 درجات مئوية، وترتفع لتصل إلى 15 درجة مئوية كحد أقصى. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة في رأس الخيمة بشكل عام 28 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

