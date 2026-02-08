صباح الأحد الماطر.. شلالات جيس تتصدر المشهد

بالنسبة للسكان الراغبين في الاستمتاع بيوم الأحد في الهواء الطلق، هناك أخبار سارة؛ حيث هطلت الأمطار بالفعل على أجزاء من دولة الإمارات اليوم 8 فبراير.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها "مركز العاصفة" هطول أمطار غزيرة في مناطق برأس الخيمة، مما أدى إلى تدفق شلالات مذهلة عند سفح جبل جيس، تزامنت مع دوي الرعد.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في السلسلة الجبلية لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 10 درجات مئوية، وترتفع لتصل إلى 15 درجة مئوية كحد أقصى. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة في رأس الخيمة بشكل عام 28 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.
شاهد المقاطع المذهلة أدناه من حوالي الساعة 6 صباحًا اليوم:
يُظهر مقطع آخر الرعد والبرق مصحوبين بالأمطار الغزيرة.
وقد ترافق هطول الأمطار مع تشكل الضباب في بعض المناطق، مما دفع شرطة أبوظبي إلى دعوة السائقين لتوخي الحذر نظراً لانخفاض مدى الرؤية الأفقية، وحثهم على الالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وبالنسبة لحالة الطقس بقية اليوم، فمن المتوقع أن يكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع زيادة الرطوبة ليلاً وفي صباح الاثنين، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الساحلية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة.
وستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية في أبوظبي و19 درجة في دبي، بينما تبلغ العظمى 28 درجة في كليهما. وفي الشارقة، ستكون العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة مئوية. أما حالة البحر، فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، تضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وبحر عمان.