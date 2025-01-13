"صامويل وايدنهوفر": من التنمر والاكتئاب إلى نشر الإيجابية

وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز "، صرّح الشاب البالغ من العمر 21 عاماً أنه كان مصمماً على مساعدة الناس بعد تجاربه الحياتية. وقال: "لقد ولدت بإعاقة في النطق ولم تكن والدتي تعرف أبداً ما إذا كنت سأكون قادراً على التحدث أو التواصل بشكل صحيح". لقد تعرضت للتنمر طوال حياتي في المدرسة ممّا أدى إلى إصابتي بالاكتئاب. عندما كنت في التاسعة من عمري، انتحرت عمتي. كنت أنا من رفع سماعة الهاتف عندما اتصل عمي وأتذكر الألم في حياته. لم أرغب أبداً في أن يشعر أي شخص آخر بهذه الطريقة ".