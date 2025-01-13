"صامويل وايدنهوفر": من التنمر والاكتئاب إلى نشر الإيجابية
عندما كان طفلاً، كان "صامويل وايدنهوفر" يتعرض للسخرية والتنمر بلا هوادة بسبب إعاقته في النطق. واليوم، أصبح صانع محتوى ينشر السعادة والإيجابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أحد المرشحين الخمسة المدرجين في القائمة المختصرة لجائزة قمة المليار متابع - وهي جائزة بقيمة مليون دولار لصنّاع المحتوى.
وعلى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يساعد "صامويل" في الغالب الشباب المصابين بأمراض مميتة لمقابلة المشاهير المفضلين لديهم ويدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز "، صرّح الشاب البالغ من العمر 21 عاماً أنه كان مصمماً على مساعدة الناس بعد تجاربه الحياتية. وقال: "لقد ولدت بإعاقة في النطق ولم تكن والدتي تعرف أبداً ما إذا كنت سأكون قادراً على التحدث أو التواصل بشكل صحيح". لقد تعرضت للتنمر طوال حياتي في المدرسة ممّا أدى إلى إصابتي بالاكتئاب. عندما كنت في التاسعة من عمري، انتحرت عمتي. كنت أنا من رفع سماعة الهاتف عندما اتصل عمي وأتذكر الألم في حياته. لم أرغب أبداً في أن يشعر أي شخص آخر بهذه الطريقة ".
وبدأ "صامويل" رحلته في صناعة المحتوى منذ أربع سنوات، وبدأ في عمل مقالب ومقاطع فيديو ومقابلات على منصته. ومع ذلك، أدرك أنه لم يكن يستمتع. قال: "كنت أعاني من ليلة صعبة وأجلسني صديقي في السيارة وسألني، لديك العديد من المتابعين ولكن هل أنت سعيد؟". أوضح لي أنه لكي تكون مبدعاً وتنجح حقاً، يجب أن تكون على سجيتك. عندها فكرت، لماذا لا أساعد الناس فقط لأن هذا ما يجلب لي السعادة".
الأكثر تميزاً
خلال السنوات الثلاث الماضية، ساعد "صامويل" مئات الأشخاص، لكن الشخص الوحيد الذي بقي بارزاً في ذاكرته هو "أليكس".
وتذكر قائلاً: "كان عمره 14 عاماً وكان مصاباً بالسرطان. أخذته لرؤية "ترافيس باركر" في أمريكا. تناول "أليكس" دواء التخدير "الإبيدورال" ليتمكن من الذهاب إلى الحفل ومقابلة "ترافيس". ساء السرطان بشكل كبير وتوفي "أليكس" بعد ذلك بثلاثة أسابيع. لكنني لم أستطع أبداً أن أنسى وجهه عندما قال لي بعد الحفل: لقد منحتني أفضل ليلة في حياتي".
وقال أن "أليكس" علّمه أن يعيش اللحظة. وأضاف: "كان عمره 14 عاماً وكان يستعد لوفاته المبكرة، لكنه تصالح مع الأمر. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعيش بها الناس حياتهم. أنت لا تعرف متى يحين وقتك، ولا تعرف ماذا سيحدث غداً، لذا عش اللحظة وافعل ما تريد القيام به".
الصحة العقلية
وأضاف "صامويل" أنه كشخص يلتقي بأشخاص يواجهون الموت يومياً، فقد تعلّم كيفية إنشاء حواجز للحفاظ على صحته العقلية. وقال: "لا يمكنك الانخراط كثيراً وعليك فقط أن تضع هذا الحاجز العقلي المتمثل في الاهتمام بهم والتواجد معهم وحبهم ولكن لا يمكنك السماح لهم بالتأثير عليك كثيراً لأنني أعتقد أن هذا من شأنه أن يمنعني من الرغبة في نشر الإيجابية". أنظر إلى الأطفال الذين قابلتهم والذين ماتوا. كما أنني رأيت الفقر. أستخدم ذلك كمصدر إلهام للرغبة في إحداث تغيير في ذلك".
وقال أنه يأمل في الفوز بجائزة قمة المليار متابع. وتابع قائلاً: "إذا فزت، أريد إنشاء مؤسسة غير ربحية تعتمد على التأثير الشامل للطف". لقد حددت العديد من هذه المنظمات قواعد لما يجب عليك القيام به، لكنني أريد أن تكون مؤسستي عن اللطف ومساعدة الناس. لطالما أردت أن أجعل هذا أكثر استدامة وأن يشارك فيه المزيد من الأشخاص. إذا كانت مؤسسة غير ربحية، فسيرغب المزيد من الأشخاص في التبرع وسأكون قادراً على مساعدة المزيد من الأشخاص".
وتم اختيار أفضل خمسة مرشحين لجائزة قمة المليار متابع من خلال تصويت الجمهور، والذي شهد مشاركة ما مجموعه 3.3 مليون صوت من جميع أنحاء العالم. وسيتم اختيار الفائز النهائي من قبل لجنة من الخبراء من المؤثرين والمستشارين العالميين خلال جلسات مغلقة.