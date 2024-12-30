صالات اللياقة بدبي تشهد ارتفاعاً في عدد الأعضاء في يناير

تكشف الدراسات الاستقصائية أن ما يقارب 50-60 % من البالغين يعتبرون اللياقة البدنية أو فقدان الوزن قرارهم الأساسي، ممّا يساهم في زيادة عضوية الصالات الرياضية. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذه الالتزامات لا يزال يشكل تحدياً للعديد من الأشخاص. تشير الأبحاث إلى أن 50-65 % من رواد الصالات الرياضية الجدد يتوقفون عن ممارسة الرياضة في غضون الأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى، مع بقاء حوالي 20 % فقط نشطين بحلول منتصف العام.