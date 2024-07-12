شين جوريب: من أكاديمية إلى قمة صناعة المحتوى في دبي

تستشهد شين بمفهوم المسار الوظيفي المتعرّج، والذي يعني في الأساس محاولة تجربة أشياء مختلفة. وتقول إن هذا هو مستقبل العمل. ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء اللواتي مازلن يكافحن حتى في المسارات المهنية بسبب الساعة البيولوجية المحدودة؟ قالت: "في عالم الشركات، هناك ما يسمى بسلم المومياء، حيث يقولون إن النساء اللواتي لا يتسلقن السلم المهني بالشركات يتسلقن سلم المومياء. هذا النظام الجديد سيساعد النساء. أظهرت لنا فترة وباء كوفيد أنه يمكننا العمل عن بُعد.

لقد استضفت شخصاً في البودكاست الخاص بي وحكى أنه بدأ عملاً تجارياً في بالي قبل ثلاث سنوات وحوله الآن إلى عمل تجاري قيمته بالملايين. كل هذه الأشياء تعني أن النساء يمكنهن الآن العمل من المنزل. والآن مع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبح العالم الرقمي مفتوحاً أمامنا."