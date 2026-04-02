شينونا البارواني : المجتمعات المترابطة تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات

تبرز أصوات عديده تحاول قراءة المشهد الراهن بهدوء، لا من زاوية الحدث فقط، بل من زاوية الإنسان الذي يعيش هذا الحدث نفسياً وفكرياً في فضاءٍ رقمي تمتلئ صفحاته بالأخبار المتسارعة والتحليلات المتضاربة، ومن بين هذه الأصوات تبرز الكاتبة والباحثة شينونا البارواني، التي تقدم محتوى فكري وتأملي يتناول قضايا الوعي الإنساني وإدارة القلق وفهم التحولات الاجتماعية في زمن الأزمات والتي تجمع بين خلفية أكاديمية في مجال التقنية وتجربة في ريادة الأعمال الرقمية حيث تنشط عبر منصاتها في طرح قراءات إنسانية هادئة للأحداث محاولةً تفسير ما يشعر به الناس في لحظات التوتر ، وفي هذه السطور تقدم شينونا بعض الأفكار التي تساعد الأفراد على فهم القلق والتعامل معه بوعي واتزان.
العقل البشري مهيأ للخطر
تبدأ البارواني حديثها من السؤال الذي يتكرر كثيراً في مثل هذه الظروف: لماذا نشعر بالخوف حتى حين لا يكون الخطر قريباً منا بشكل مباشر؟ وتوضح أن جزءاً كبيراً من هذا الشعور يعود إلى طبيعة العقل البشري نفسه، فالعقل مهيأ منذ آلاف السنين للبحث عن الخطر قبل البحث عن الأمان. هذه الآلية كانت في الماضي وسيلة بقاء، لكنها في زمن تدفق الأخبار قد تتحول إلى مصدر قلق دائم، لأن الإنسان يتعرض يومياً لكمٍّ هائل من المعلومات والتحليلات التي تغذي هذا الإحساس.
الجسد في حالة استنفار
وتضيف أن الجسد يتعامل مع الأخبار المقلقة بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها الإنسان القديم مع خطر حقيقي، إذ يدخل في حالة إنذار فوري ويفرز هرمونات التوتر استعداداً للمواجهة أو الهروب. لكن الفرق اليوم أن الأخبار لا تنتهي والهواتف لا تغادر أيدينا، ما يجعل الإنسان يعيش حالة استنفار متواصلة رغم أن الخطر الفعلي قد لا يكون قريباً منه. ومن هنا تؤكد أن فهم هذه الآلية هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء، لأن كثيراً مما يشعر به الإنسان في مثل هذه اللحظات ليس بالضرورة انعكاساً لواقع مباشر، بل نتيجة تراكم الأخبار والسيناريوهات التي يصنعها الذهن.
ذاكرة المنطقة مع الأزمات
وفي قراءة أوسع للمشهد، تشير البارواني إلى أن المنطقة مرت عبر تاريخها بأزمات أشد تعقيداً من تلك التي يراها الناس اليوم، من حروب وتوترات سياسية وأزمات اقتصادية. ومع ذلك استطاعت المجتمعات الخليجية أن تتجاوز تلك المراحل وتواصل البناء والنمو، وهو ما يعكس قدرة هذه المجتمعات على التكيف والصمود. كما تلفت إلى أن كثيراً من الجهود التي تُبذل لإدارة الأزمات لا تظهر دائماً في الأخبار اليومية، فالدبلوماسية والتحركات السياسية والإجراءات الأمنية والاقتصادية تعمل في خلفية المشهد لضبط الإيقاع واحتواء التوترات، حتى وإن بقيت تفاصيلها بعيدة عن الكاميرات.
ما يمكننا التحكم فيه
وعلى المستوى الشخصي ترى البارواني أن أحد أهم مفاتيح الطمأنينة هو التمييز بين ما يستطيع الإنسان التأثير فيه وما هو خارج نطاق سيطرته. فالأحداث الكبرى التي تتصدر العناوين ليست في يد الفرد، لكن هناك مساحة واسعة من الأمور التي يمكنه التحكم بها، مثل تنظيم وقته، وحماية أسرته، وإدارة موارده، والحفاظ على توازنه النفسي. وتشير أيضاً إلى أن الجانب المالي يمثل أحد أكثر مصادر القلق شيوعاً في أوقات الغموض، ولذلك تنصح بالهدوء في اتخاذ القرارات المالية وعدم الانجرار وراء ردود الفعل المتسرعة. فالخطوات البسيطة مثل تنظيم المصروفات والتأكد من وجود احتياطيات كافية قد تمنح الإنسان شعوراً أكبر بالاستقرار.
المجتمع شبكة الأمان
ولا يقتصر حديثها على الفرد، بل يمتد إلى المجتمع، إذ تؤكد أن المجتمعات التي تحافظ على ترابطها وتكافلها تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات. ولهذا فإن التواصل مع الأهل والأصدقاء والجيران يشكل شبكة دعم حقيقية تمنح الإنسان شعوراً بأنه ليس وحده في مواجهة القلق. كما تؤكد أهمية تنظيم العلاقة مع الأخبار، إذ تتحول منصات التواصل الاجتماعي في أوقات التوتر إلى بيئة مليئة بالإشاعات والتحليلات المتضاربة التي تزيد من القلق. لذلك ترى أن الاكتفاء بمتابعة مصادر موثوقة بقدر محدود قد يكون كافياً لفهم الصورة دون الوقوع في دوامة الخوف المستمر.
الطمأنينة تبدأ من الداخل
وفي ختام حديثها تعود البارواني إلى البعد الروحي، معتبرة أن الطمأنينة الحقيقية تنبع من الداخل. وتستحضر في ذلك منهج النبي الكريم في مواجهة الشدائد، حيث جمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وهو ما يلخصه المبدأ المعروف "اعقلها وتوكل". وتؤكد أن الأزمات مهما بدت طويلة فهي تمر في نهاية المطاف، أما الإنسان الذي يحافظ على توازنه الداخلي ويستثمر وقته في تطوير نفسه وتقوية علاقاته وتعميق إيمانه فهو من يخرج منها أكثر قوة ونضجاً.