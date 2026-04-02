شينونا البارواني : المجتمعات المترابطة تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات

العقل البشري مهيأ للخطر

تبدأ البارواني حديثها من السؤال الذي يتكرر كثيراً في مثل هذه الظروف: لماذا نشعر بالخوف حتى حين لا يكون الخطر قريباً منا بشكل مباشر؟ وتوضح أن جزءاً كبيراً من هذا الشعور يعود إلى طبيعة العقل البشري نفسه، فالعقل مهيأ منذ آلاف السنين للبحث عن الخطر قبل البحث عن الأمان. هذه الآلية كانت في الماضي وسيلة بقاء، لكنها في زمن تدفق الأخبار قد تتحول إلى مصدر قلق دائم، لأن الإنسان يتعرض يومياً لكمٍّ هائل من المعلومات والتحليلات التي تغذي هذا الإحساس.

الجسد في حالة استنفار

وتضيف أن الجسد يتعامل مع الأخبار المقلقة بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها الإنسان القديم مع خطر حقيقي، إذ يدخل في حالة إنذار فوري ويفرز هرمونات التوتر استعداداً للمواجهة أو الهروب. لكن الفرق اليوم أن الأخبار لا تنتهي والهواتف لا تغادر أيدينا، ما يجعل الإنسان يعيش حالة استنفار متواصلة رغم أن الخطر الفعلي قد لا يكون قريباً منه. ومن هنا تؤكد أن فهم هذه الآلية هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء، لأن كثيراً مما يشعر به الإنسان في مثل هذه اللحظات ليس بالضرورة انعكاساً لواقع مباشر، بل نتيجة تراكم الأخبار والسيناريوهات التي يصنعها الذهن.