شيف دبي الشهير في حالة حرجة بعد هجوم عنيف في لندن

وتحث الشرطة أي شخص كان في المنطقة بين الساعة العاشرة مساء والحادية عشرة والنصف مساء يوم الاثنين، أو لديه صور أو مقاطع فيديو من ذلك الوقت، على التقدم للإبلاغ. وقد تم نشر صورإمنيتوعلى أمل إثارة الذكريات التي قد تساعد في التحقيق.