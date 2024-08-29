شيف دبي الشهير في حالة حرجة بعد هجوم عنيف في لندن
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الطهاة في أحد المطاعم الراقية والنوادي الفاخرة في دبي يرقد في حالة حرجة بعد تعرضه لهجوم بالقرب من "كرنفال نوتينغ هيل" في لندن.
تم العثور على "موسي إمينيتو"، 41 عاماً، فاقداً للوعي بسبب إصابة خطيرة في الرأس في وقت متأخر من ليلة الاثنين في "كوينزواي". تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو يكافح من أجل حياته.
ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من "نيوهام" للاشتباه في محاولته القتل. ولا يزال المشتبه به قيد الاحتجاز في مركز شرطة جنوب لندن. وذكرت تقارير إعلامية أن أسرة إمينيتو تتلقى الدعم من ضباط متخصصين بينما يستمر التحقيق.
وتطلب شرطة العاصمة لندن من الجمهور المساعدة في جمع تفاصيل الأحداث التي أدت إلى الهجوم. وقال كبير مفتشي المباحث "برايان هوي" من قيادة جرائم القتل في شرطة العاصمة لندن إنهم ما زالوا يحاولون فهم تحركات إمينيتو بين الساعة 1 ظهرًا، عندما غادر نادي الفنون في "مايفير"، والساعة 10.30 مساءً، عندما وصل إلى مطعم دكتور باور في كوينزواي.
كان إمنيتو، وهو مواطن سويدي يعيش في دبي، يزور لندن في رحلة عمل. عمل كرئيس طهاة في مطعم"براسييري" The Brasserie في نادي الفنون بدبي، وشغل مناصب سابقة في مؤسسات لندنية مرموقة، بما في ذلك مطعم Oblix في The Shard ومطعم The Savoy Grill. ووفقًا لموقع نادي الفنون بدبي على الإنترنت، فقد تدرب أيضاً تحت إشراف طهاة مشهورين مثل آلان دوكاس وجوردون رامزي وماركوس ويرينج.
وتحث الشرطة أي شخص كان في المنطقة بين الساعة العاشرة مساء والحادية عشرة والنصف مساء يوم الاثنين، أو لديه صور أو مقاطع فيديو من ذلك الوقت، على التقدم للإبلاغ. وقد تم نشر صورإمنيتوعلى أمل إثارة الذكريات التي قد تساعد في التحقيق.
ورغم الاعتقال، لا تزال السلطات حريصة على التحدث إلى أولئك الذين شهدوا الهجوم. وذكرت التقارير أن الزبائن في المكان حاولوا التدخل، وتطلب الشرطة منهم مشاركة أي تفاصيل يمكن أن تدعم التحقيق.
وقعت الحادثة في اليوم الذي تم فيه اعتقال 230 شخصاً في كرنفال نوتينغ هيل، حيث تعرض خمسة أشخاص للطعن، اثنان منهم في حالة تهدد حياتهما، ورفض نادي الفنون التعليق على الوضع.