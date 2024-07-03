شيخ من دبي ينقذ حياة غواص حر بتدخل سريع

وبحسب شهود عيان، فقد "زرير" وعيه وكاد أن يغرق أثناء قيامه برحلة غوص مع أصدقائه على بعد عدة كيلومترات من الشاطئ. وهرع به أصدقاؤه الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة، إلى أقرب قطعة أرض وهي جزيرة القمر التي تقع على بعد 70 كيلومتراً من ساحل دبي. وقالوا إنه كان في حالة شبه واعية حين بدأت رئتيه تمتلئان بالماء.