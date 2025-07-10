شيخ السعادة الصغير... طفل إماراتي ينثر الفرح والزهور

لعلّك رأيتَ شابًا إماراتيًا صغيرًا يقود سيارة مرسيدس سوداء صغيرة، يبتسم ابتسامةً مشرقة ويوزّع الزهور على أصحاب العمل. يُعرف بـ"شيخ السعادة"، وقد أصبح مشهدًا مألوفًا ومؤثرًا، يُلامس حياة الناس بأفعاله اللطيفة.

وتقديراً لمبادرته النبيلة، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التخطيط والبلدية في عجمان، الطفل ماجد عمر، الثلاثاء، في بلدية عجمان، وقدم له كلمات التشجيع والثناء على جهوده في نشر البهجة والإيجابية في المجتمع.

خلال اللقاء، أهدى الطفل الشيخ راشد علبة حلوى وسأله إن كان قد أكمل جولة السعادة في المؤسسة. وشجعه قائلاً: "اجتهد في دراستك. أريد أن أراكم متفوقين، وبعد تخرجكم، انضموا إلينا واعملوا معنا". وأعرب الطفل عن سعادته بهذا الدعم.

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سبب ابتسامة شخص آخربدأت رحلة ماجد خلال شهر رمضان 2025، في أحد المعارض، حيث قام بتوزيع الزهور على الزوار، وتلقى تقديرًا كبيرًا وردود فعل إيجابية.