شيخ السعادة الصغير... طفل إماراتي ينثر الفرح والزهور

لعلّك رأيتَ شابًا إماراتيًا صغيرًا يقود سيارة مرسيدس سوداء صغيرة، يبتسم ابتسامةً مشرقة ويوزّع الزهور على أصحاب العمل. يُعرف بـ"شيخ السعادة"، وقد أصبح مشهدًا مألوفًا ومؤثرًا، يُلامس حياة الناس بأفعاله اللطيفة.
وتقديراً لمبادرته النبيلة، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التخطيط والبلدية في عجمان، الطفل ماجد عمر، الثلاثاء، في بلدية عجمان، وقدم له كلمات التشجيع والثناء على جهوده في نشر البهجة والإيجابية في المجتمع.
خلال اللقاء، أهدى الطفل الشيخ راشد علبة حلوى وسأله إن كان قد أكمل جولة السعادة في المؤسسة. وشجعه قائلاً: "اجتهد في دراستك. أريد أن أراكم متفوقين، وبعد تخرجكم، انضموا إلينا واعملوا معنا". وأعرب الطفل عن سعادته بهذا الدعم.
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ورث الطفل الإماراتي ماجد، البالغ من العمر ثماني سنوات، من الشارقة، وهو طالب في الصف الرابع، شغفه بنشر السعادة من والده الراحل، الذي كان قدوته في مساعدة الناس. بدأ رحلته بتشجيع من أخيه الأكبر، يقول ماجد لصحيفة "خليج تايمز": "أخي خالد يقول لي دائمًا: كن سببًا في ابتسامة الناس".
وأشار إلى أن السعادة هي فعل بسيط نقدمه للآخرين: "كل واحد منا يمكن أن يكون سبباً في ابتسامة شخص آخر - حتى من خلال كلمة طيبة أو زهرة".
في الصباح، يرتدي ماجد البشت التقليدي (عباءة عربية تقليدية للرجال، تلبس فوق الكندورة) والعمامة الإماراتية، ويصعد إلى سيارته السوداء التي تحمل لوحة الرقم الوطني 971، المليئة بالورود الحمراء والهدايا، وينطلق في مهمة سعادة - زيارة المؤسسات لتفتيح أيام الموظفين.
وأوضح ماجد أن فكرة "الإيجابية" وراء شيخ السعادة بدأت عندما وزع الزهور وشاهد ردود الفعل المبهجة والابتسامات والسعادة، "قلت لنفسي: لماذا لا أفعل هذا مراراً وتكراراً؟"
من وجهة نظره، يعتقد ماجد أن هناك خيطًا رفيعًا يفصله عن شيخ السعادة. يقول: "ماجد هو الطفل الذي يلعب ويدرس بجد. لكن عندما أرتدي البشت وأقود سيارتي، أصبح شخصًا مسؤولًا عن إسعاد الآخرين".
يقول إن "شيخ السعادة" طفلٌ يُحبّ نشر الفرح بالكلمة الطيبة والزهور والهدايا البسيطة التي تُبهج القلب. ويضيف: "الورود الحمراء تعني الحب، وأنا أحبّ جميع الناس. أحبّ أن أرى البسمة على وجوههم".
يتذكر لحظة لا تُنسى، "في أحد الأيام، أهديتُ رجلاً مُسنّاً زهرة، فابتسم وقال: لقد أسعدتَ يومي. بقيت هذه الجملة في ذاكرتي، وحفّزني على نشر المزيد من الفرح".
بفضل الدعم المالي والنفسي الذي يتلقاه ماجد من عائلته وزملائه ومعلميه، تمكن من توسيع زياراته للمؤسسات ونشر السعادة لعدد أكبر من الناس.
"تكلم بكلمات طيبة، وابتسم، وساعد الآخرين - لأن الإيجابية ستعود إليك دائمًا بتأثيرها الجميل."
ويتلقى ماجد أيضًا رسائل بريد إلكتروني ورسائل شكر من الأشخاص الذين أثرت أعمالهم الطيبة عليه.
وفي إحدى الرسائل الأخيرة، كتبت فتاة لتشكره، قائلة إنه عندما يبتسم لها، ساعدها على استعادة شعورها بالراحة والقوة العاطفية.
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