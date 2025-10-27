"شيخة النويس" الإمارات نموذج عالمي في تطوير السياحة المستدامة

وأكدت أن الاستدامة ستكون محور مهمتها، من خلال تحقيق توازن بين التنمية وحماية البيئة. لكنها أوضحت أنه من الصعب على القطاع الخاص إحراز تقدم في مجال الاستدامة دون دعم من الحكومة. وأشارت إلى مشروع فندق تابع لشركة روتانا في جزيرة السعديات، حيث اشترطت الحكومة أن يكون على بعد 30 متراً من الساحل حفاظاً على البيئة.