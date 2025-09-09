"شيخة القاسمي": دمج أصحاب الهمم يبدأ بالحقوق لا الوعود

الشيخة شيخة التي وُلدت بمتلازمة داون، تحدت الصور النمطية لتصبح سفيرة عالمية لأصحاب الهمم. فهي رياضية في الأولمبياد الخاص وحاصلة على الحزام الأسود في الكاراتيه، وقد خطفت أنظار العالم في عام 2019 عندما حملت شعلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي. كما مثّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأمم المتحدة، حيث تحدثت عن أهمية جعل «اللامرئي مرئياً».