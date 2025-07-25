"شوكولاتة دبي خالية من السالمونيلا وتلتزم أعلى معايير السلامة

أكدت الجهات المختصة في الإمارات أن منتجات شوكولاتة دبي الشهيرة المتوفرة في الدولة خالية من تلوث بكتيريا السالمونيلا. وجاء هذا التوضيح من وزارة التغير المناخي والبيئة بعد أن أصدرت جهة الرقابة الصحية في الولايات المتحدة تحذيراً بشأن منتج شوكولاتة يحمل اسماً مستوحى من "شوكولاتة دبي" وثبت احتمال تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.

وقالت الوزارة إن المنتج المعني وهو "كريمة الفستق بالكاكاو مع الكنافة" من علامة تجارية خارج الدولة وغير متوفر في الأسواق المحلية، ويتم الترويج له على أنه شوكولاتة مستوحاة من نكهات شوكولاتة دبي.

وأضاف البيان:

"شوكولاتة دبي المعروفة والمتوفرة بأشكالها المختلفة في الأسواق المحلية بالدولة خالية من تلوث السالمونيلا. ويأتي هذا التوضيح بناءً على بيان صادر عن جهة الرقابة الصحية الأمريكية أوضح أن المنتج مخصص فقط لأسواق الولايات المتحدة."

وأشارت الوزارة إلى أن التحذير الأمريكي يشير إلى أن المنتج يروّج له كأحد منتجات 'شوكولاتة دبي'، مؤكدة أن هذا المنتج المصنع خارج الإمارات مستلهم من نكهات شوكولاتة دبي الشهيرة، والتي تُعرف محلياً بمنتجات تحمل اسم "FIX Dessert Chocolatier" (وهي علامة تجارية نشأت في دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي)، وأن هذه المنتجات تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة.

واختتمت الوزارة مؤكدة التزامها الدائم بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلك من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المسؤولة.

وكانت شركة توزيع أمريكية متخصصة قد استدعت الأسبوع الماضي دفعة من منتج "كريمة الفستق بالكاكاو مع الكنافة" بسبب مخاوف من تلوث بالسالمونيلا. كما أصدرت الجهة الصحية الأمريكية إعلاناً برفع مستوى التحذير إلى أعلى المستويات. تم توزيع هذه المنتجات في الفترة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع من يوليو عام 2025.