شواطئ ليلية باردة وآمنة في أبوظبي ودبي تستقطب عشاق البحر في الصيف الحار

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة، يجد العديد من رواد الشواطئ صعوبة متزايدة في السباحة نهارًا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الصيف الشديدة. وتجعل هذه الظروف الحارقة زيارة الشواطئ نهارًا غير مريحة، بل وغير آمنة أحيانًا.

نتيجةً لذلك، يتجه المزيد من الناس إلى الشواطئ التي تتيح السباحة ليلاً، بحثًا عن أجواء أكثر برودةً ومتعةً بعد غروب الشمس. تُوفر هذه الشواطئ الليلية بديلاً منعشًا، يتيح للسكان والسياح على حدٍ سواء الاستمتاع بالبحر تحت النجوم.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الشواطئ التي تسمح للزوار بالسباحة بعد غروب الشمس:

أبو ظبي

أحدث إضافة إلى قائمة الشواطئ في البلاد التي تسمح للزوار بالسباحة خلال ساعات الليل هو شاطئ مارسانا الليلي في أبو ظبي.

يقع هذا المنتجع على شاطئ مارسانا الشرقي، ويوفر للزوار فرصة السباحة تحت سماء مضاءة بضوء القمر مع إشراف رجال الإنقاذ بينما يستمتعون بوسائل الراحة مثل الكراسي المريحة وخيارات تناول الطعام.

بدأ موسم السباحة الليلية في الأول من يوليو، ويستمر حتى الثلاثاء 30 سبتمبر. يُسمح بالسباحة الليلية في أيام الأسبوع من غروب الشمس حتى العاشرة مساءً. أما من الجمعة إلى الأحد، وفي أيام العطلات، فسيكون الشاطئ مفتوحًا من غروب الشمس حتى منتصف الليل.

للدخول إلى الشاطئ، على الزوار دفع رسوم تختلف باختلاف الأيام. الدخول مجاني للأطفال دون سن السادسة.

دبي

توفر ثلاثة شواطئ في دبي إمكانية السباحة الليلية، وهي جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، مما يعكس جاذبية المدينة للزوار على مدار العام.

تمتد هذه الشواطئ الثلاثة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 800 متر، وقد استقبلت حوالي 1.5 مليون زائر منذ افتتاحها في مايو 2023، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات. جميعها مجانية.

ولضمان تجربة سباحة مريحة وآمنة، تتميز هذه الشواطئ بأبراج إضاءة LED وشاشات أمان إلكترونية.

ويتواجد على هذه الشواطئ أيضًا رجال إنقاذ مؤهلون على مدار الساعة، ومجهزون بالكامل بأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، ويقومون بمراقبة الأنشطة بشكل نشط من شروق الشمس إلى غروبها.

وفي إطار تعزيز الشمول، تمت إضافة مناطق سباحة ليلية مخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن، مع خدمات مصممة خصيصًا تسمح لهم بالاستمتاع بتجربة استثنائية.