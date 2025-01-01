شواطئ دبي تستقبل العائلات حصرياً في العام الجديد 2025

كما تستعد الإمارة لتنظيم احتفالات مذهلة بمناسبة حلول ليلة رأس السنة الجديدة، مع توافد الآلاف من السياح والمقيمين إلى أشهر الأماكن في المدينة لمشاهدة عروض الألعاب النارية الغنية عن التعريف.