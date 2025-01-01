شواطئ دبي تستقبل العائلات حصرياً في العام الجديد 2025
سيتم تخصيص 6 شواطئ عامة في دبي حصرياً للعائلات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في الإمارة.
ومن 31 ديسمبر إلى 1 يناير، سيتم تخصيص الشواطئ التالية للعائلات فقط: شاطئ جميرا 2، شاطئ جميرا 3، أم سقيم 1، أم سقيم 2، شاطئ صن رايز، وشاطئ الممزر.
وتضمن هذه المبادرة حصول العائلات على مساحة مخصصة للاستمتاع بشواطئ دبي في بيئة أكثر استرخاءً وراحة. كما تساعد في إدارة العدد الكبير من الزوار الذين يأتون عادة خلال العطلات الرسمية والمهرجانات.
وأعلنت دبي أيضاً أن اليوم الأول من يناير سيكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين وعائلاتهم بمناسبة العام الجديد.
كما تستعد الإمارة لتنظيم احتفالات مذهلة بمناسبة حلول ليلة رأس السنة الجديدة، مع توافد الآلاف من السياح والمقيمين إلى أشهر الأماكن في المدينة لمشاهدة عروض الألعاب النارية الغنية عن التعريف.
توفر الشواطئ في دبي إطلالة بانورامية على الأفق، بالإضافة إلى عرض مذهل للألعاب النارية التي تضيء الأفق.
أماكن الألعاب النارية
ستضاء الألعاب النارية في الدقائق الأولى من العام الجديد 2025 من إجمالي 36 موقعاً في جميع أنحاء دبي. ومن بين أماكن الاحتفال الرئيسية ما يلي:
- برج بارك: سوف يزين برج خليفة عرض رائع حيث تتوهج السماء فوق وسط مدينة دبي بالألعاب النارية.
- القرية العالمية: سيبدأ العد التنازلي للاحتفالات السبعة في 31 ديسمبر، الساعة 8 مساءً وينتهي في الساعة 1 صباحاً.
- دبي فستيفال سيتي مول: ألعاب نارية مصحوبة بعرض خاص للمطرب المصري محمود العسيلي.
وفيما يلي قائمة كاملة بالأماكن التي يمكنك فيها استقبال العام الجديد بعروض الألعاب النارية المذهلة:
برج خليفة
منتجع باب الشمس الصحراوي
عقارات جميرا للجولف
فندق سوفيتيل دبي النخلة
نادي المرابع العربية للجولف
مدينة المعرض
فندق ون آند أونلي رويال ميراج
سامر (Summer) - دبي فستيفال
دبي فستيفال سيتي مول
فندق اتلانتس رويال
نادي الإمارات للجولف
برواز دبي
بلازو فيرساتشي دبي
فندق جميرا بيتش
الشاطئ و بلو ووترز "جي بي آر"
حتا
دبي باركس آند ريزورتس
فندق فور سيزونز جميرا بيتش
شارع السيف
العنوان مونتغمري دبي
منتجع لو رويال ميريديان بيتش
فندق جيه ايه بيتش جبل علي
شاطئ "جي 1" (J1) (لا مير)
تيرا سوليس
فنادق ومنتجعات بولغاري
فندق بارك حياة دبي
ساحة مدينة نشاما
فندق ون آند أونلي بالم
فندق فايف بالم جميرا
مخيم واحة المرموم
فوكو موناكو دبي
منتجع نيكي بيتش دبي
منتجع بلو أواسيس
القرية العالمية
حي دبي للتصميم
توب جولف دبي