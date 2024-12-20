شواطئ دبي الليلية تجذب 1.5 مليون زائر في 18 شهراً

وتنعكس شعبيتها في الأرقام، حيث استقبلت الشواطئ الليلية في جميرا 2 وجميرا 3 وأم سقيم 1 ما يقرب من 1.5 مليون زائر في 18 شهراً فقط من افتتاحها في مايو 2023، وفقاً لبلدية دبي.