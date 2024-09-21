شوارع أبوظبي تتألق بإبداعات الفنانين المواطنين
أبرمت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي شراكة مع شركة مبادلة ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتوسيع نطاق مبادرة أبوظبي "كانفس"، المصممة لتحويل المشهد الحضري من خلال الجداريات النابضة بالحياة التي صنعها فنانون إماراتيون ومحليون.
وقال مكتب أبوظبي للإعلام في تغريدة على تويتر إن المشروع الجديد "يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساحات العامة الشاملة والمثرية ويعرض أعمالاً فنية من خمسة فنانين إماراتيين في منطقة ربدان ويعرض أعمالاً فنية لأربعة طلاب شاركوا في معرض تعبيرات الفن الوطني في مركز دليفري رايدرز".
وأضاف أن "منطقة ربدان ستعرض مجموعة من الأعمال الفنية لخمسة فنانين إماراتيين عبر 17 جدارية و26 معبراً للمشاة و15 صندوقاً للخدمات العامة، ما يوفر للسكان تجربة بصرية ديناميكية تمزج بين رواية القصص والعناصر الحضرية اليومية مع الاحتفال بالفن المحلي".
وقال سالم الكعبي، مدير عام الشؤون التشغيلية في دائرة البلديات والنقل: "من خلال شراكتنا مع مؤسسة مبادلة ودائرة التعليم والمعرفة، سنعمل على تعزيز المساحات العامة في مدينتنا من خلال دمج الفن في البنية التحتية اليومية. وتهدف هذه المشاريع إلى إنشاء مساحات إضافية نابضة بالحياة وجذابة تتوافق مع مجتمعنا وتعكس قيمنا المشتركة من خلال مبادرة أبوظبي كانفس مع الاحتفال بالتراث الثقافي والفني الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة".
لا تخدم مراكز توصيل الطلبات، التي تقع في مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء أبوظبي، كنقاط خدمة حيوية لسائقي التوصيل فحسب، بل تمثل أيضًا جهدًا مشتركًا لتعزيز البنية التحتية الحضرية مع تعزيز إثراء المجتمع من خلال الفن. وهي مجهزة بوسائل الراحة الأساسية مثل المقاعد المظللة وتكييف الهواء ومرافق مياه الشرب ومحطات شحن الهواتف، مما يضمن بيئة مريحة لموظفي التوصيل أثناء خدمتهم للمجتمع.