شوارع أبوظبي تتألق بإبداعات الفنانين المواطنين

وقال سالم الكعبي، مدير عام الشؤون التشغيلية في دائرة البلديات والنقل: "من خلال شراكتنا مع مؤسسة مبادلة ودائرة التعليم والمعرفة، سنعمل على تعزيز المساحات العامة في مدينتنا من خلال دمج الفن في البنية التحتية اليومية. وتهدف هذه المشاريع إلى إنشاء مساحات إضافية نابضة بالحياة وجذابة تتوافق مع مجتمعنا وتعكس قيمنا المشتركة من خلال مبادرة أبوظبي كانفس مع الاحتفال بالتراث الثقافي والفني الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة".