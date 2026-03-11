شهيدٌ عاهد ربه ونال مُناه: الإمارات تودع بطلين قدما روحيهما فداءً للوطن

في صباح مهمته الأخيرة، اتصل الملازم أول طيار علي صالح إسماعيل الطنيجي بأصدقائه قائلًا: "ارتاحوا في بيوتكم، سأموت شهيدًا مكانكم". لم يكن وداعًا دراميًا، بل كان، وفقًا لرواية والده، ببساطة ما اعتاد علي قوله دائمًا.
يوم الاثنين، استشهد طيار القوات المسلحة الإماراتية إثر تحطم طائرة مروحية نتيجة خلل فني أثناء قيامه هو وسعيد راشد حمد البلوشي بواجبهما الوطني. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استشهاد الضابطين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرهم.
وفي الجنازة، صرح والده لصحيفة "الاتحاد" بأن الطنيجي كان يحب عمله بشغف: "منذ البداية، كان يتمنى الخدمة في السلك العسكري وأن يصبح طيارًا. وعندما خدم، فعل ذلك بتفانٍ واجتهاد، وكان فخورًا بخدمة الوطن".
وأكد الأب أن هذا الفخر كان متبادلًا، حيث قال لـ "مركز الاتحاد للأخبار": "بقدر ما يحزننا رحيله، فإننا فخورون لأنه سقط في سبيل خدمة وطنه ونال الشهادة".
وقد وجدت كلماته صدىً قويًا في رسالة صوتية كان علي قد أرسلها لعائلته قبل مهمته الأخيرة، وهي الرسالة التي هزت مشاعر الوطن منذ ذلك الحين. قال فيها: "الأجر العظيم من رب العالمين. إن كُتب لنا أن نكون من الشهداء، استشهدنا. وإن كُتبت لنا حياة، يكفينا أنكم بخير ومرتاحين ونايمين".
وفي مقابلة مع "برق الإمارات"، وصف والد علي ابنه بأنه لم يكن مجرد جندي، بل كان شخصًا مخلصًا للغاية لعائلته ومنزله وواجبه. وقال: "رجل، وأي رجل.. كان يحب بيته وأهله، يحب وطنه ومهنته، تمنى الشهادة ونال هذا الشرف".
وتذكر الأب أن أمنية علي بالشهادة لم تكن شعورًا عابرًا، بل كانت إعلانًا يوميًا: "كل يوم كان يقول لي: أريد أن أموت شهيدًا.. كل يوم". وفي صباح مهمته الأخيرة، اتصل بأصدقائه وقال لهم: "ارتاحوا في بيوتكم، سأموت شهيدًا مكانكم".
وأضاف: "إن شاء الله يكون ذخرًا لنا، ونلتقي به في جنات النعيم. الله يرحمه ويغفر له يا رب".
قام كبار المسؤولين في دولة الإمارات بزيارة أسر الشهيدين لتقديم واجب التعازي. حيث قدم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، تعازيه لأسرتي الشهيد النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والشهيد الملازم أول طيار علي صالح إسماعيل الطنيجي، اللذين استشهدا إثر سقوط الطائرة المروحية أثناء أداء الواجب الوطني.
كما قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بزيارة أسرة الشهيد النقيب سعيد راشد حمد البلوشي لتقديم التعازي.
وفي سياق متصل، زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أسرة الشهيد الملازم أول علي صالح الطنيجي لتقديم التعازي.
وأقامت وزارة الدفاع الإماراتية مراسم جنازة عسكرية كاملة يوم الثلاثاء في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي، تكريمًا للطيارين الراحلين وفقًا لمراسم الدولة الرسمية. وحضر المراسم أسر الشهداء وكبار القادة والضباط من وزارة الدفاع.