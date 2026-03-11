شهيدٌ عاهد ربه ونال مُناه: الإمارات تودع بطلين قدما روحيهما فداءً للوطن

وتذكر الأب أن أمنية علي بالشهادة لم تكن شعورًا عابرًا، بل كانت إعلانًا يوميًا: "كل يوم كان يقول لي: أريد أن أموت شهيدًا.. كل يوم". وفي صباح مهمته الأخيرة، اتصل بأصدقائه وقال لهم: "ارتاحوا في بيوتكم، سأموت شهيدًا مكانكم".